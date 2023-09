Amerikanci ponovno okupljaju Dream Team. LeBron se vraća u reprezentaciju nakon 12 godina

Drugo Svjetsko prvenstvo u nizu Amerikanci nisu uspjeli osvojiti medalju. Iako bez najboljih igrača, bili su najveći favoriti, no naposljetku došli tek do "drvene" medalje. Međutim, za Olimpijske igre u Parizu ponovno okupljaju "Dream Team"!

LeBron James, dvostruki osvajač zlatne olimpijske medalje, spreman je još jednom odjenuti dres američke reprezentacije na Olimpijskim igrama. Najbolji strijelac u povijesti NBA-a već je razgovarao sa Stephenom Curryjem, Kevinom Durantom, Anthonyjem Davisom, Jaysonom Tatumom i Draymondom Greenom, koji su također spremni za napad na još jedno olimpijsko zlato, prenosi NBA "insajder" Shams Charania. Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox i Kyrie Irving također su pokazali ozbiljan interes.

Kako piše The Athletic, LeBron je o tome počeo razmišljati puno prije debakla Amerikanaca na Svjetskom prvenstvu u Indoneziji, Filipinima i Japanu te njegovi razlozi nisu povezani s neuspjehom mlađe generacije američkih košarkaša.

LeBron James je posljednji put igrao za SAD na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., a prije toga je osvojio broncu u Ateni i zlato u Pekingu. U vrijeme OI u Parizu, jedan od najvećih košarkaša u povijesti već će "debelo" gaziti u 40. godini, no obzirom na fizičku spremu, on može igrati na najvišoj razini još nekoliko godina. Samo je pitanja do kad on želi igrati...

Inače, košarka se na Olimpijskim igrama prvi put pojavljuje 1936. godine u Berlinu, a od 20 košarkaških turnira, Amerikanci nisu pobijedili samo četiri puta (1972. München, 1982. Moskva 1980., Seoul 1988., Atena 2004.)

