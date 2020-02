Amerikanci sprdali rukomet pa naljutili Dončića: Nije istina!

Prepotentni Amerikanci uvijek misle da su u svemu u pravu i da su najbolji na svijetu. Tako je za njih američki nogomet nešto najbolje, a rukomet smiješan sport u kojem sudjeluje osam igrača. Da, promašili su i broj sudionika, ali jasno je da je za njih nebitan svaki sport koji se ne igra u Americi i koji ne donosi popularnost i milijune.

Ali zašto onda podcjenjivati druge?

Bivši quarterback Chicago Bearsa Jay Cutler je u emisiji Highly Questionable na ESPN-u žestoko iskritizirao rukomet, a svojim izjavama uspio je naljutiti Nikolu Karabatića i Luku Dončića.

- Želim oformiti momčad za Olimpijske igre u rukometu. Imaju malu loptu koju si međusobno dodaju i zatim pucaju u gol. To je kao nogomet, osim što se igra rukama. Želio bih bacati 'rakete' i igrati rukomet. Jel' znate tko igra rukomet? Igraju ga ljudi koji nisu uspjeli u nogometu, američkom nogometu, košarci - rekao je Cutler.

PART 1: ⚠️ If you are a #handball fan and suffer from a heart condition please don't watch this ⚠️



We can't wait to see Jay Cutler throwing some missiles #purearmspeed #cuttingedgejournalism @Foxworth24



PART 2 below ⤵️ pic.twitter.com/QvgWCy0qQJ — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 31, 2020

To je dodatno zapalilo voditelja koji je također počeo pričati sve i svašta, a onda izvalio glupost:

- Koliko tamo igrača igra, osam? Ja mislim da biste ti, LeBron i Patrick Mahomes sami protiv bilo kojih osam igrača iz drugih zemalja osvojili zlato.

Foto: NTB SCANPIX

Te podcjenjivačke i neargumentirane izjave izbacile su iz takta jednog od najboljih rukometaša u povijesti Nikolu Karabatića koji je u rukometu osvojio sve i svašta i itekako zna koliko je krvav sport s kojim se Amerikanci sprdaju.

- Mislim da niste dovoljno proučavali rukomet. Ali draga volje ću vam dati medalju ako pobijedite moju momčad - napisao je Nikola, a u obranu ovog sporta skočila je i NBA zvijezda Luka Dončić.

Hey Jay Cutler and @Foxworth24 , i don t think you have studied handball enough but i d be glad to give you my olympic gold medal if you beat my team. #handball @espn @HandballHour @PardonMyTake https://t.co/jX7ty245DQ — NIKOLA KARABATIC (@NKARABATIC) February 1, 2020

- Nema šanse, ljudi ne znaju kako je rukomet težak sport - napisao je on.

no chance! people dont know how hard is to play handball🤷🏼‍♂️ https://t.co/SzJglTFpit — Luka Doncic (@luka7doncic) February 5, 2020

Reagirao je i EHF koji se javio u šaljivom tonu. Već su krenuli sa sastavljanjem momčadi za meč protiv Cutlera i njegove momčadi, a odgovor američkog nogometaša nismo još dobili.

Rukomet je u Europi svetinja, pogotovo u zemljama koje žive za njega, a među njima je i Hrvatska. Donio nam je toliko sreće, veselja, ali i suza. Osvojili smo sve moguće medalje, a nedavno i srebro na Europskom prvenstvu. I zašto bi se netko sprdao time?

Foto: Jerome Miron

Okej, svatko ima svoj sport koji simpatizira i voli, ali zašto vrijeđati nešto o čemu nemaš pojma?

Brojni rukometni klubovi i rukometaši pozvali su Cutlera da zaigra protiv njih, a javio se i američki rukometni savez. Zanimljivo, nisu osudili njegove komentare već su ga samo pozvali da dođe u reprezentaciju i pozdravili Dončićev odgovor.