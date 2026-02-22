Amerikanci zlatni u hokeju na Zimskim olimpijskim igrama!

Hokejaši Sjedinjenih Američkih Država novi su olimpijski pobjednici nakon što su finalu u Milanu nakon produžetaka pobijedili Kanadu sa 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) osvojivši prvo zlato nakon 46 godina.

Finale između Kanađana i Amerikanaca bio je posljednji sportski događaj na ZOI u Milanu i Cortini, a preostalo je još svečano zatvaranje.

Amerikancima je ovo treće zlato u povijesti, prva dva su osvajali na svom ledu, 1980. u Lake Placidu, te 1960. u Squaw Valleyju. Imaju i osam srebrnih medalja, te jednu broncu. Kanađani su ostali na devet zlata.

Kanađani su dominirali već dio utakmice, imali su 42, a njihovi suparnici 28 udaraca, no Connor Hellebuyck je bio sjajan na američkim vratima. Finale je na koncu presudio pogodak Jacka Hughesa nakon 1:41 minute produžetka.

Sjedinjene Države su povele u 6. minuti golom Matta Boldyja. Napadač Minnesota Wilda je sjajno je prošao kroz dvojicu kanadskih igrača svladavši Jordana Binningtona. Amerikanci su do kraja prve trećine bili nešto bolji, no više nije bilo golova. Druga dionica u potpunosti je pripala Kanađanina koji su uspjeli izjednačiti u 39. minuti lijepim golom Calea Makara nakon dodavanja Devona Toewsa.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Zanimljivo, Kanada je sredinom trećine čak 1:30 minute imala dva igrača više, no nije uspjela iskoristiti veliku prednost. U posljednjim sekundama druge trećine Sjedinjene Države su mogle do nove prednosti, ali se udarac Brocka Fabera odbio od dvije vratnice u polje.

Početkom posljednje trećine Kanada je imala sjajnu priliku, pucao je Toews, no Connor Hellebuyck je fantastično obranio. Sedam minuta prije kraja Kanada je ostala četiri minute (2+2) s igračem manje nakon što je Sam Bennett palicom po licu udario Jacka Hughesa koji okrvavljen napustio teren. NBC je objavio kako su američkom hokejašu slomljena dva zuba.

Amerikanci ne samo da nisu iskoristili veliku prednost, već su i oni ostali s igračem manje, zbog visoke palice isključen je upravo Hughes pa se neko vrijeme igralo četiri na četiri, a potom su Kanađani 49 sekundi imali igrača više. Međutim, nije bilo golova, pa je susret ušao u produžetak u kojem se igralo tri na tri. Susret je odlučio gol Hughes nakon asistencije Zacha Werenskog u 1:41 minuti produžetka.

U susretu za treće mjesto Finska je u subotu pobijedila Slovačku sa 6-1 (1-0, 1-1, 4-0).