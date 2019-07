Amerikanka naljutila Engleze: Kakva provokacija, ovo je rat!

Nakon poraza nogometašica Engleske od SAD-a 2-1 u polufinalu Svjetskog prvenstva, Enleze je naljutila jedna od najboljih američkih nogometašica Alex Morgan.

Ona je zabila pobjedonosni gol u 39. minuti, nakon čega se Engleska nije uspjela više vratiti u borbu za produžetke i mogući finale. Taj je pogodak Morgan proslavila simulirajući ispijanje čaja, jedne od najčešćih asocijacija uz Englesku. Taj je potez postao vruća tema svjetskih medija, a čak je i punio naslovnice engleskih medija.

Congrats to the #USWNT for earning that tea. On to the final! 🇺🇸 pic.twitter.com/nI8HoMjN1D