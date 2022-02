Američka snowboarderica Chloe Kim (21) osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu u disciplini halfpipe te je uspješno obranila olimpijski naslov iz 2018. godine.

- Osjećaj je nestvaran. Četiri godine sam naporno radila kako bih se vratila ovdje i ponovila ovo. Ponosna sam na sebe i zahvalna svima koji su me podržavali iako sam odlučila napraviti pauzu kako bih se posvetila školi. Ovo mi znači sve na svijetu - rekla je Kim nakon pobjede.

Kim je sa 17 godina postala najmlađa žena u povijesti koja je osvojila olimpijsko zlato u Pyeongchangu.

Nakon gotovo dvije godine izbivanja sa staze, američka snowboarderica je već u prvoj vožnji uzela nedostižna 94 boda iako je na treningu uoči natjecanja imala jako lošu izvedbu. Njezin rezultat bio je dovoljan za zlato ispred Španjolke Queralt Castellet i Sene Tomita iz Japana.

- Napravila sam najgoru vježbu ikad. Sletjela sam dva puta, a inače to busde i osam puta. Preplavile su me emocije kad sam na natjecanju uspješno prvi put sletjela i to me nagnalo da isprobam nešto novo u drugoj i trećoj vožnji. Pala sam, ali nema veze. Jednom mi je to uspjelo na treningu, ali probat ću opet drugi put - rekla je Chloe.

Amerikanka je postala prva snowboarderica koja ima dva zlata od ulaska u program discipline 1998. godine u Naganu, a to nije uspjelo niti zvijezdama ovog sporta poput Amerikanke Kelly Clark ili Australke Torah Bright.

Chloe na društvenim mrežama prati skoro 800.000 obožavatelja, a osim snowboardinga bavi se i modelingom te je ambasadorica za brojne brendove kao što su Roxy, Nike i Oakley. Američka snowboarderica okušala se i u glumačkim vodama. Chloe se pojavila u filmu Charliejevi anđeli u sceni skakanja s padobranom.