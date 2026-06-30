Amir Ljutić za 24sata o Pavleku, sustavu i budućnosti: 'Savez ne smije ovisiti o jednoj osobi'

Proveli smo nekoliko sati u domu obitelji Ljutić, koja je posljednjih godina postala jedna od najvažnijih priča hrvatskog sporta, ali i dokaz koliko se u Hrvatskoj do svjetskog vrha često dolazi kombinacijom talenta, nevjerojatne predanosti, odricanja i obiteljskog sustava koji mora nadomjestiti ono što širi sustav ne prepozna na vrijeme.