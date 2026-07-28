Amorim gradi novi Milan oko Modrića: 'Nije važno koliko brzo trčite, nego koliko brzo mislite'

Ruben Amorim najavio je veliku obnovu Milanove momčadi, a jednu od ključnih uloga u tom procesu namijenio je Luki Modriću (40). Portugalski trener smatra da će hrvatski veznjak iskustvom, kvalitetom i nogometnom inteligencijom pomoći mladim igračima te usmjeravati igru "rossonera".

Milan je prvi dio priprema za novu sezonu započeo u Perthu, gdje je Amorim govorio o svojoj nogometnoj filozofiji, izazovima koji ga čekaju i razlozima zbog kojih je prihvatio posao na klupi talijanskog velikana.

- Želimo preuzeti određeni rizik oslanjajući se na neke mlade igrače i ponovno izgraditi momčad. Moglo bi se reći da je to rizik i za trenera, ali prihvatit ću ga i biti uzbuđen zbog nečega novog. Uostalom, izabrali su me s razlogom, a jedan od njih jest taj što volim preuzimati momčadi koje prolaze kroz teško razdoblje. Znam da je situacija komplicirana, ali želimo ponovno nešto izgraditi.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Amorim smatra da ga Milan nije izabrao samo zbog prijašnjih rezultata, nego i zbog načina na koji želi da njegova momčad igra. Klupsko vodstvo prepoznalo je njegovu ideju nogometa, ali i iskustvo koje je stekao tijekom rada u Manchester Unitedu.

- Mislim da sam izabran zbog kombinacije različitih stvari. Smatrali su da sam prava osoba zbog načina na koji želim da momčad igra. Vidjeli su da žele igrati na isti način. Mislim da me nisu izabrali samo zbog uspjeha koje sam ostvario nego i zato što im je moje iskustvo u velikom klubu poput Uniteda pomoglo da bolje shvate tko sam.

Dodao je da su važnu ulogu u razgovorima s čelnicima Milana odigrala i njegova lošija iskustva iz dosadašnje karijere.

- Razgovori koje sam vodio pokazali su im da sam spreman za ovaj posao, ne samo zahvaljujući uspjesima iz prošlosti nego i svojim neuspjesima. Vjerujem da je to imalo veliku težinu tijekom tih razgovora. Doista sam sretan i počašćen što sam u tom razdoblju bio trener Uniteda, ali sada sam u Milanu.

Posebno je govorio o Modriću, koji je produljio ugovor s Milanom za još jednu sezonu. Hrvatski reprezentativac trebao bi se priključiti momčadi u Australiji nakon odmora koji je dobio zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

- Neki igrači koji su nastupali na Svjetskom prvenstvu pridružit će nam se ovdje u Perthu. Teško je reći hoće li Modrić igrati. Ideja je da nastupi u ovdašnjim prijateljskim utakmicama, ali nikad se ne zna. Koliko će još igrati? To ovisi o njegovoj želji. Prema onome što sam vidio prošle sezone, još uvijek može igrati na vrlo visokoj razini. Bio je jako dobar tijekom sezone i na Svjetskom prvenstvu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Amorim vjeruje da Milanovu mladu momčad mora okružiti iskusnim igračima koji će joj olakšati razvoj. Upravo zato klub je uložio velik trud kako bi zadržao Modrića.

- Mislim da nam je potrebno iskustvo. Kao što možete vidjeti, sa sobom vodimo mnogo mladih igrača, a kako bi mladi igrač uspio, potrebno ga je okružiti i iskusnim nogometašima. To je doista važno i uložili smo velik trud kako bi Luka ostao u našoj momčadi. Ponekad nije važno koliko brzo trčite, nego koliko brzo razmišljate. On je u tome doista iznimno dobar.

Portugalski trener želi da Milan svoju igru temelji na kontroli lopte, a u takvom sustavu Modrićeva sposobnost upravljanja ritmom utakmice trebala bi biti posebno važna.

- Pomoći će našim mladim igračima i cijeloj momčadi. Svoju igru želimo temeljiti na posjedu lopte. Postoji li na svijetu jedna osoba koja može biti posebno korisna u upravljanju posjedom, onda je to Luka.