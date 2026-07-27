FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta, svjetski poznato lice Serie A, opet je zapalila Instagram: luksuzna vila na Comu, obiteljska idila i fotka koja je sve natjerala na zumiranje
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Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (34), koju na Instagramu prati više od devet milijuna ljudi, podijelila je sa svojim obožavateljima seriju fotografija i otkrila kako provodi srpanj. Nakon napornog poslovnog lipnja, kada je za DAZN izvještavala sa Svjetskog prvenstva u Meksiku, Leotta se prepustila zasluženom odmoru, a prizori koje je objavila oduševili su njezine pratitelje.
| Foto: Instagram
Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (34), koju na Instagramu prati više od devet milijuna ljudi, podijelila je sa svojim obožavateljima seriju fotografija i otkrila kako provodi srpanj. Nakon napornog poslovnog lipnja, kada je za DAZN izvještavala sa Svjetskog prvenstva u Meksiku, Leotta se prepustila zasluženom odmoru, a prizori koje je objavila oduševili su njezine pratitelje. |
Foto: Instagram
Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (34), koju na Instagramu prati više od devet milijuna ljudi, podijelila je sa svojim obožavateljima seriju fotografija i otkrila kako provodi srpanj. Nakon napornog poslovnog lipnja, kada je za DAZN izvještavala sa Svjetskog prvenstva u Meksiku, Leotta se prepustila zasluženom odmoru, a prizori koje je objavila oduševili su njezine pratitelje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S kratkim i jednostavnim opisom "Srpanj", voditeljica je objavila takozvani "photo dump", sažetak mjeseca u šesnaest fotografija i jednom videu. Glavna lokacija njezina odmora je predivna vila s infinity bazenom koji gleda na jezero Como, jedno od najprestižnijih odredišta u Italiji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prema pisanju talijanskih medija, riječ je o luksuznoj rezidenciji Villa Musa u Lennu, a fotografije prikazuju idilične trenutke opuštanja - od sunčanja u prugastom bikiniju do vježbanja uz bazen sa zelenim kettlebellom od 12 kilograma.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kolekcija također uključuje isječak s velikog glazbenog festivala, što upućuje na to da je njezin srpanj bio ispunjen raznolikim aktivnostima, od mirnog odmora do ljetne zabave. Osim na jezeru, nekoliko fotografija snimljeno je i u Milanu, gdje se u pozadini zalaska sunca jasno vidi toranj jedne banke, najviša zgrada u Italiji i simbol modernog dijela grada.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, ono što je najviše raznježilo pratitelje su obiteljski trenuci. Leotta, koja je u braku s njemačkim golmanom Lorisom Kariusom, pokazala je kako uživa u ulozi majke. Na nekoliko fotografija pozira sa svoje dvoje djece, kćeri Arijom i sinčićem Leonardom, koji je na svijet stigao u svibnju ove godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prizori s balkona s pogledom na jezero, zajednička večera s pizzom i nježni trenuci s novorođenim sinom na balkonu u Milanu prikazuju njezinu privatniju, obiteljsku stranu. No, kao što to često biva s njezinim objavama, i ova je potaknula lavinu komentara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok su mnogi hvalili njezin izgled i obiteljsku sreću, posebnu je pažnju privukla posljednja fotografija u nizu. Prizor s bazena snimljen s leđa izazvao je brojne reakcije, a mnogi su se u komentarima našalili na račun "zumiranja".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Komentari poput "Tko nije zumirao zadnju fotku, laže" i "Hvala ti što si mi uljepšala subotnju večer" samo su neki od onih koji pokazuju koliku pažnju voditeljica privlači svakim svojim potezom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Objava Diletta Leotte savršen je prikaz života moderne medijske zvijezde - spoj glamuroznog životnog stila, putovanja na ekskluzivne lokacije i dirljivih obiteljskih trenutaka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upravo ta kombinacija javnog i privatnog ključ je njezine ogromne popularnosti na društvenim mrežama, gdje uspješno balansira između uloge uspješne sportske novinarke i posvećene majke. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram