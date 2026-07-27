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SPORTSKA NOVINARKA JE HIT

FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta, svjetski poznato lice Serie A, opet je zapalila Instagram: luksuzna vila na Comu, obiteljska idila i fotka koja je sve natjerala na zumiranje
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FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te
Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (34), koju na Instagramu prati više od devet milijuna ljudi, podijelila je sa svojim obožavateljima seriju fotografija i otkrila kako provodi srpanj. Nakon napornog poslovnog lipnja, kada je za DAZN izvještavala sa Svjetskog prvenstva u Meksiku, Leotta se prepustila zasluženom odmoru, a prizori koje je objavila oduševili su njezine pratitelje. | Foto: Instagram
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Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (34), koju na Instagramu prati više od devet milijuna ljudi, podijelila je sa svojim obožavateljima seriju fotografija i otkrila kako provodi srpanj. Nakon napornog poslovnog lipnja, kada je za DAZN izvještavala sa Svjetskog prvenstva u Meksiku, Leotta se prepustila zasluženom odmoru, a prizori koje je objavila oduševili su njezine pratitelje. | Foto: Instagram
Komentari 12

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