Ana Maria Marković: Nisam baš očekivala ovakvu pozornost

Čast je kad te ljudi zaustavljaju po gradu i žele se fotografirati s tobom, rekla je Ana Maria Marković, hrvatska nogometašica koja je ovog ljeta pojačala Hajduk i time privukla ogromnu pažnju. Nogometašice Hajduka danas (u srijedu) od 17.30 sati igraju veliku utakmicu, prvo kolo Europskog kupa protiv danskog velikana Fortune Hjorring.

POGLEDAJTE:

Marković je u intervjuu za Sportnet priznala kako je iznenađena reakcijom ljudi nakon njezinog dolaska na Poljud.

- Nisam baš očekivala toliku pozornost. Drago mi je jer je preko 90 posto komentara bilo pozitivno. Ovdje postoji nešto posebno, osjećaj bliskosti i povezanosti. U ekipi i stožeru smo kao jedna velika obitelj i to zaista nije fraza - rekla je pa pričala o ljubavi prema Hajduku.

- Svi u mojoj obitelji volimo Hajduk. Došla sam puna želje za dokazivanjem i želim pomoći ekipi. Nakon teških trenutaka zbog ozljede i pauze, dolazak u Split od početka je bio pun pogodak - rekla je.

Foto: ŽNK Hajduk

Foto: Instagram

Najavila je okršaj s Fortunom Hjorring nakon poraza u kvalifikacijskom turniru u Sloveniji od Austrije Beč (3-2) i pobjede nad Murom (2-0), kojom su izborile nastavak natjecanja.

- To je vrlo ozbiljna momčad i treba je respektirati, ali uvjerena sam da smo bolje i da možemo proći. Analizirali smo ih, znamo da su posebno opasne u zračnim dvobojima i prekidima, ali mislim da smo kvalitetniji i kompletniji sastav’