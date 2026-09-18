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Analitičar CBS-a: Konferencijska liga je za Hajduk jer u milijun godina ne bi igrao u Europi...

Piše Ivan Kužela,
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Analitičar CBS-a: Konferencijska liga je za Hajduk jer u milijun godina ne bi igrao u Europi...
Petrčane: U sklopu Sunset Sport Festivala održan je panel pod nazivom “Deadline Madness: Surviving the Football Transfer Window” | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Hajduk je dobio neočekivanu reklamu na CBS-u; američki voditelj poručio je da je Konferencijska liga baš za klubove poput Hajduka jer takvi u Europi ne bi igrali u narednih milijun godina

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Hajduk će ove jeseni igrati europske utakmice protiv klubova poput Ajaxa, Midtjyllanda i Nordsjællanda, a splitski klub pritom je dobio neobičnu reklamu u jednoj od poznatijih američkih nogometnih emisija. Nico Cantor, novinar i voditelj CBS Sportsa, govorio je o konceptu Konferencijske lige te među klubovima kojima je to natjecanje namijenjeno izdvojio upravo Hajduk.

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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Cantor smatra da bi klubovi iz najjačih europskih liga trebali biti izvan tog natjecanja jer bi njihovo sudjelovanje moglo otežati ostalim momčadima put prema završnici i većim financijskim prihodima. Kao primjere klubova kojima je, prema njegovu mišljenju, mjesto u Konferencijskoj ligi naveo je Hearts, Universitateu Craiovu i Hajduk.

- Ako je klub dio jedne od tri najbolje lige u Europi, mislim da ne bi trebao nastupati u Konferencijskoj ligi jer su takve momčadi jednostavno previše jake. To je natjecanje za klubove poput Heartsa, Universitatee i Hajduka. Za momčadi koje inače vrlo teško dolaze do prilike igrati u Europi, rekao je Cantor u emisiji "The Golazo Show", koja prati europska klupska natjecanja.

Hajduk je mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige osigurao nakon niza kvalifikacijskih utakmica. Splićani su europski put započeli u Europskoj ligi, gdje su u prvom pretkolu izbacili slovačku Žilinu, no potom ih je zaustavio ciparski Pafos.

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Igrači Hajduka upali na konferenciju za medije i zalili trenera Garciju | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Nakon toga preselili su u kvalifikacije Konferencijske lige. Tamo su prvo prošli litavski Žalgiris, a zatim u play-offu i poljski Raków, čime su izborili plasman u ligašku fazu natjecanja.

Za Hajduk je to važan povratak na europsku scenu. Plasmanom u ligašku fazu Konferencijske lige Splićani su osigurali najmanje šest europskih utakmica ove jeseni te prekinuli 16-godišnje čekanje na europsku jesen. Na Poljud će u ligaškoj fazi stići Ajax, Sint-Truiden i Nordsjælland, dok Hajduk očekuju gostovanja kod Thuna, Lincoln Red Impsa i Midtjyllanda.

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