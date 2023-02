Ancelotti: Ako Guardiola ovako nastavi, i on će dobiti otkaz...

Uoči večerašnjeg prvenstvenog susreta između Real Madrida i Valencije, na konferenciji za medije trener 'kraljevskog' kluba Carlo Ancelotti govorio je o mogućoj smjeni Pepa Guardiole.

Ancelottija su novinari prvotno upitali što misli o treneru Valenciju koji je dobio otkaz nakon osam mjeseci.

Trener Reala nije bio nimalo iznenađen njihovom odlukom te se našalio na račun Pepa Guardiole.

- To je realnost za trenere. Svi smo otpušteni osim Guardiole, ali čak i Pep, ako ovako nastavi raditi, i on će jednog dana dobiti otkaz. I meni se to dogodilo u karijeri, ali ja sam još uvijek ovdje - rekao je Ancelotti.

Gattuso je Valenciju vodio u 18 ligaških utakmica, upisavši po pet pobjeda i neodlučenih rezultata te čak osam poraza i ostavlja ih na 14. mjestu ljestvice La Lige, sa samo jednim bodom ispred 18. pozicije, one s koje se ispada u nepopularnu Segundu.



Foto: John Sibley/REUTERS

Guardiola je pak već rekao da će napustiti 'građane' kad osjeti da nema kontrolu nad svlačionicom.

- Osvojio sam četiri titule zaredom kao igrač i nisam više bio dovoljno 'gladan'. Previše kavijara. I Real Madrid me je pobijedio. Razumijem igrače, ali ja sam tu da ispravim stvari. Predsjednik zna, želi da budem ovdje, ali ako izgubim momčad, otići ću. Žao nam je zbog onih koji nas ne vole, ali ući ćemo u povijest s onim što smo postigli u Premier ligi - rekao je pa zaključio:

- Nema sumnje da smo bili jako dobri, ali to je prošlost. Klub mora ići naprijed. Drugi smo, ali ne i 25 bodova iza Arsenala. Ostalo je još 57 bodova u igri.

