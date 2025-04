Ancelotti: Bio je čisti crveni na Viniciusu! Zaostatak? Na našem stadionu nikada ne odustajemo

Uvijek isti izraz lica. Cucla bombone i ponekad podigne obrvu. Teško je pročitati je li sretan ili nije, ali ovaj put se vidjelo da je s njegovih leđa pao teret od nekoliko tona. Nije previše slavio pred kamerama, ali osvanuo je široki osmijeh na Carlu Ancelottiju, dovoljan dokaz koliko je sladak bio ovaj novi čudesni preokret u režiji njegove momčadi.

Real Madrid plasirao se u finale Kupa nakon što je u drami produžetaka izbacio Real Sociedad s ukupnih 5-4. Bilo je dramatično, drugačije očito ne ide s 'kraljevima', gubili su 3-1 deset minuta prije kraja pa izjednačili u šest minuta, no onda i primili u sudačkoj nadoknadi. Ipak, Antonio Rudiger je u 115. minuti zabio za 4-4 i riješio to u njihovom stilu.

- Zaostatak? Ma na našem stadionu svašta se može dogoditi, kada trebamo nadoknaditi rezultat, nikada ne odustajemo. Tu je poticajna atmosfera koja nam puno pomaže. Nikada ne odustajemo, a ovdje pogotovo. To je ključ - rekao je trener Reala nakon infarktnog prolaska u finale.

Bila je ovo utakmica puna tenzija, a posebno su se gosti okomili na Viniciusa koji je pretrpio gomilu prekršaja. Jedan od njih bio je u drugom produžetku kada ga je Alasagasti pokosio, no dobio je tek žuti karton.

- Za mene je to bio crveni karton, ali to je situacija u kojoj sudac mora odlučiti. Za njega je to žuti, a za mene crveni karton - kaže Ancelotti.

Ishvalio je Viniciusa koji je bio čudesan. Konstantna opasnost za goste.

- Bio je spektakularan, njegov potez doveo nas je do 2-3, a na krilima tog gola smo se skroz vratili. Bio je čovjek odluke, toliko je pretrčao...

U jeku borbe za naslov prvaka u domaćem prvenstvu i četvrtfinala Lige prvaka koje ga čeka protiv Arsenala, Real je došao na korak od prvog trofeja, ali čeka ga težak zadatak. U finalu će igrati protiv Atletico Madrida ili Barcelone koji su remizirali 4-4 u prvoj utakmici. Finale se igra 26. travnja u Sevilli, a tko god otišao tamo, sigurno je da nas čeka spektakl.