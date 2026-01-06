FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
Ja nikada nisam oprao svoj auto. Volim ih voziti, a ne ih uljepšavati i pokazivati se. Zato ni nemam puno automobila, što će mi, rekao je Zlatan Ibrahimović jednom prilikom.
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Ipak, nije baš da ih ima i malo, čak 11 ih je pospremio u svoje garaže.
| Foto: Lucas Boland/REUTERS
Kao najpoznatiji sportaš u povijesti Švedske, Zlatan je već dulje vrijeme ambasador švedske automobilske marke Volvo. Pa su tako i dva njihova automobila pronašla mjesto u njegovoj garaži.
| Foto: Volvo
Riječ je o Volvu XC90 vrijednom 53.000 eura. Ima hibridni sustav, 295 konjskih snaga, a do 'stotke' dođe za 6,2 sekunde.
| Foto: Volvo
Drugi je Volvo XC60 čija je vrijednost 56.000 eura. Riječ je o SUV modelu koje ide na pogon 295 konjskih snaga, a 6,6 sekundi treba mu da postigne brzinu od 100 km/h.
| Foto: Volvo
Prošle se godine Ibrahimović "počastio" novim Ferrarijem SF90 Stradale za 43. rođendan, a za 44. rođendan objavio je skicu, možemo pretpostaviti, svoje sljedeće jurilice. Izgleda kako njegov novi Ferrari još uvijek nije spreman, ali slavni talijanski automobilistički gigant čestitao mu je rođendan putem Instagrama.
| Foto: Instagram
Posebno mjesto u njegovom srcu ima Maserati GranTurismo MC Stradale kojeg je kupio 2011. godine za 106.000 eura.
| Foto: YouTube
Ide na pogon 444 konjskih snaga, najveća brzina mu je 301 km/h, a do 100 km/h dođe za 4,5 sekundi.
| Foto: YouTube
Garažu svakog nogometaša mora krasiti barem jedan Lamborghini, a Zlatan se odlučio za Urus, jedini SUV model kojeg u svojoj kolekciji ima ovaj automobilski div.
| Foto: Lamborghini
Do 'stotke' dođe za 3,2 sekunde, a najveća brzina mu je 306 km/h. Pogoni ga 641 konjskih snaga i turbo V8 motor. Vrijedi 218 tisuća eura.
| Foto: Lamborghini
Mjesta u garaži imao je i za Porsche 918 Spyder koji košta čak 810.000 eura
| Foto: Porsche
Pogoni ga V8 motor, ima čak 887 konjskih snaga i do 100 km/h dođe za 2,5 sekundi. Najveća brzina mu je 340 km/h.
| Foto: Porsche
A posebno je zaljubljen u Ferrari. Ima ih čak sedam! Prvi kojeg je kupio je F430 Spider, vrijedan 139.000 eura
| Foto: Ferrari
Ide na pogon 483 konjskih snaga, najveća brzina mu je 299 km/h, a do 100 kmh treba mu 3,6 sekundi.
| Foto: Ferrari
Jedan od najdražih mu je Ferrari Monza SP2. Njega je sam sebi kupio 2019. godine za 38. rođendan.
| Foto: Ferrari
Krasi ga V12 motor s 820 konjskih snaga, maksimalna mu je brzina 303 km/h, dok do stotke može ubrzati za samo 2,9 sekundi. Vrijednost automobila je 1,7 milijuna eura i ova verzija je rijetka. Postoji ih tek 500 u cijelom svijetu.
| Foto: Ferrari
Ferrari LaFerrari je još skuplji, za njega je iskeširao 2,8 milijuna eura. Proizvedeno ih je 710, često ga se može vidjeti u tom automobilu na ulicama Milana.
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Ima 789 konjskih snaga i najveća brzina mu je 346 km/h. Do 100 km/h dođe za 2,5 sekunde.
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
A u tek 400 komada proizveden je Ferrari Enzo. Ima V12 motor, 650 konjskih snaga i maksimalna brzina mu je 351 km/h. Treba mu 3,6 sekundi da postigne brzinu od 100 km/h.
| Foto: Ferrari
Ferrari SF90 kupio je sebi za 40. rođendan, vrijednost mu je 460.000 eura, ali nije bio pretjerano zadovoljan pa ga je zamijenio za Daytonu SP3 koji vrijedi dva milijuna eura
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Ima V12 motor, 828 konjskih snaga i najveća brzina mu je 340 km/h. Za 2,85 sekundi dođe do 100 km/h.
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Prošle godine fotoreporteri uhvatili su ga na ulicama Milana u društvu partnerice Helene.
| Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
A prošle je godine u garažu pospremio Ferrari SF90 Stradale
| Foto: Ferrari
Kupio ga je za 43. rođendan koji mu je bio 3. listopada, riječ je o automobilu koji vrijedi 900.000 eura bez dodatne opreme. Ima 786 konjskih snaga i za 1.9 sekundi postigne ubrzanje od 100 km/h.
| Foto: Ferrari