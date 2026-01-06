Obavijesti

'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
Ja nikada nisam oprao svoj auto. Volim ih voziti, a ne ih uljepšavati i pokazivati se. Zato ni nemam puno automobila, što će mi, rekao je Zlatan Ibrahimović jednom prilikom. | Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
