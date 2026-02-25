Ancelotti donio brutalnu odluku oko Neymara uoči Hrvatske!?

Dok se brazilska nogometna reprezentacija priprema za posljednje testove uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, jedna vijest zasjenila je sve ostale. Izbornik Carlo Ancelotti, prema svemu sudeći, neće pozvati Neymara (34) za prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske u ožujku.

Odluka koja nije samo tehničke prirode, već predstavlja ozbiljan udarac snovima 34-godišnje zvijezde o nastupu na, kako je sam najavio, svom posljednjem Mundijalu.Brazilci, koji su već osigurali vizu za SP, turneju po Sjedinjenim Američkim Državama vide kao ključnu fazu priprema.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Susret s Francuskom u Bostonu 26. ožujka i ogled protiv Hrvatske, momčadi koja ih je eliminirala na prošlom prvenstvu, zakazan za 31. ožujka u Orlandu, trebali bi poslužiti kao "posljednji laboratorij" za talijanskog stratega. No, u tom ključnom eksperimentu neće biti mjesta za najblistaviji, ali trenutno i najupitniji dio brazilske slagalice.

Carlo Ancelotti od preuzimanja klupe "seleçaa" u svibnju 2025. godine inzistira na jasnim principima, a na vrhu liste prioriteta nalazi se besprijekorna fizička sprema. Upravo je to, kako navode brazilski mediji, glavni razlog Neymarova izostanka. Plan talijanskog stručnog stožera nikada nije ni uključivao bivšu zvijezdu Barcelone i PSG-a za ožujske akcije. Ideja je bila pustiti ga da se nakon operacije koljena u prosincu postupno vraća u natjecateljski ritam u dresu Santosa.

KATAR 2022 - Neymar doveo Brazilu vodstvo 1:0 na kraju prvog produžetka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za razliku od svojih prethodnika, Ancelotti ne pokazuje znakove očaja zbog statusa najveće zvijezde. Njegov stav je transparentan: vrata reprezentacije su otvorena, ali samo za one koji mogu ispuniti fizičke zahtjeve modernog nogometa.

Prema procjenama njegovog tima, nije sporno kako bi se Neymar taktički uklopio u momčad; to nitko ne dovodi u pitanje. Ključno je može li njegovo tijelo izdržati napore koje turnir poput Svjetskog prvenstva zahtijeva. Konačna odluka o tome bit će donesena tek u svibnju, uoči objave konačnog popisa.

Neizvjesna budućnost

Činjenica da Neymar nije igrao za Brazil još od listopada 2023. godine zbog niza teških ozljeda dodatno komplicira situaciju. Dok se on borio s oporavkom, Ancelotti i ostali brazilski izbornici gradili su momčad oko mlađih snaga poput Viníciusa Jr. i Rodryga, dajući priliku i novim talentima.

Ožujske utakmice poslužit će upravo za testiranje igrača s ruba popisa i rješavanje posljednjih taktičkih dvojbi, a ne za svečani povratak nacionalnog idola. Sam Neymar ne skriva da mu vrijeme istječe. Nedavno je potvrdio kako Svjetsko prvenstvo 2026. vidi kao svoju posljednju priliku u karijeri.

KATAR 2022 - Neymar nije uspio suspregnuti suze nakon poraza od Hrvatske | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

​- Znam da će ovo biti moj posljednji Mundijal, moj zadnji pokušaj, i učinit ću sve što mogu da zaigram na njemu - izjavio je za CNN, dodavši kako razmišlja i o potpunom umirovljenju u prosincu 2026., kada mu istječe ugovor sa Santosom.