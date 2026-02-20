Obavijesti

BRAZILSKI MAJSTOR

Neymar igra posljednju godinu u karijeri? 'Idem dan po dan...'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Neymar je u karijeri igrao za Santos, Barcelonu, PSG i Al-Hilal, a 2025. se vratio u Santos. Za brazilsku reprezentaciju odigrao je 128 utakmica i sa 79 golova je najbolji strijelac u povijesti "Seleçaa"

Neymar (34) se već neko vrijeme muči s konstantnim ozljedama, a priznao je da bi mu 2026. mogla biti posljednja godina karijere. 

- Ne znam što donosi budućnost. Moguće je da u prosincu odlučim da je dosta i da se želim umiroviti. Živim godinu po godinu - rekao je za CazeTV i dodao:

- Ova godina je iznimno važna, ne samo za Santos i brazilsku reprezentaciju, nego i za mene osobno. 

Brasileiro Championship - Santos v Cruzeiro
Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Neymara muči ozljeda gležnja, a cilj mu je zaigrati na Svjetskom prvenstvu. Izbornik Brazila Carlo Ancelotti više je puta naglasio kako ga treba 100 posto spremnog za natjecanje, ali konkurencija je u napadu vrlo jaka. 

- Htio sam se ove sezone vratiti potpuno spreman, zbog čega sam se u nekim utakmicama suzdržavao. Znam da mnogi pričaju gluposti i ne razumiju kako to izgleda iz dana u dan, ali moram se nositi s tim. Santos je po tom pitanju napravio jako dobar plan - kazao je Neymar pa zaključio:

- Sretan sam i miran. Očito je da mi treba još malo ritma, ali upornošću ću doći do sto posto. Živjet ću godinu po godinu. Ne znam što će se dogoditi, sve ovisi o mom srcu. Dan po dan. 

FILE PHOTO: Soccer-Neymar extends Santos deal through 2026, eyeing World Cup return
Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Neymar je u karijeri igrao za Santos, Barcelonu, PSG i Al-Hilal, a 2025. se vratio u Santos. Za brazilsku reprezentaciju odigrao je 128 utakmica i sa 79 golova je najbolji strijelac u povijesti "Seleçaa". 

