Neymar igra posljednju godinu u karijeri? 'Idem dan po dan...'

Neymar (34) se već neko vrijeme muči s konstantnim ozljedama, a priznao je da bi mu 2026. mogla biti posljednja godina karijere.

- Ne znam što donosi budućnost. Moguće je da u prosincu odlučim da je dosta i da se želim umiroviti. Živim godinu po godinu - rekao je za CazeTV i dodao:

- Ova godina je iznimno važna, ne samo za Santos i brazilsku reprezentaciju, nego i za mene osobno.

Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Neymara muči ozljeda gležnja, a cilj mu je zaigrati na Svjetskom prvenstvu. Izbornik Brazila Carlo Ancelotti više je puta naglasio kako ga treba 100 posto spremnog za natjecanje, ali konkurencija je u napadu vrlo jaka.

- Htio sam se ove sezone vratiti potpuno spreman, zbog čega sam se u nekim utakmicama suzdržavao. Znam da mnogi pričaju gluposti i ne razumiju kako to izgleda iz dana u dan, ali moram se nositi s tim. Santos je po tom pitanju napravio jako dobar plan - kazao je Neymar pa zaključio:

- Sretan sam i miran. Očito je da mi treba još malo ritma, ali upornošću ću doći do sto posto. Živjet ću godinu po godinu. Ne znam što će se dogoditi, sve ovisi o mom srcu. Dan po dan.

Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS

Neymar je u karijeri igrao za Santos, Barcelonu, PSG i Al-Hilal, a 2025. se vratio u Santos. Za brazilsku reprezentaciju odigrao je 128 utakmica i sa 79 golova je najbolji strijelac u povijesti "Seleçaa".