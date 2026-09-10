Ancelotti iznenadio popisom Brazila: Pozvao 8 debitanata

Brazil je nakon razočaravajućeg poraza od Norveške (1-2) u osmini finala Svjetskog prvenstva krenuo u novu eru. Izbornik Carlo Ancelotti objavio je prvi popis nakon turnira i napravio veliki rez, čak 16 igrača više nije na popisu.

Nema poznatih lica i dosadašnjih nositelja poput Neymara, Danila, Casemira, Fabinha, Alexa Sandra, Alissona i Edersona. Ancelotti je istovremeno otvorio vrata mladima pa je pozvao čak osam debitanta: Pedra Moresca, Otávija, Arthura Diasa, Jaira Cunhu, Matheuzinha, Maura Júniora, Brena Bidona i Gabriela Bontempa.

Essa é a lista de Carlo Ancelotti na primeira convocação do ciclo para a Copa de 2030! pic.twitter.com/T8YxfoprYX — ge (@geglobo) September 9, 2026

U reprezentaciju su se vratili i Estêvão, André Santos te João Pedro, a tu su i "prve violine" brazilske reprezentacije, Vinícius Júnior i Raphinha. Posebno mjesto u Ancelottijevim planovima ima Endrick.

- Imamo puno iznimno talentiranih mladih igrača i moramo podržati njihov razvoj. Jedan od njih je dobro poznat: Endrick. Imamo dobre alternative, ali Endrick će u budućnosti biti ključan igrač za Brazil - poručio je Ancelotti.

Brazil će u sljedećem reprezentativnom terminu odigrati tri prijateljske utakmice, dvije protiv Australije te jednu protiv Indije. Ancelotti je naglasio kako je u ovom trenutku važno dati priliku mladim igračima kako bi se pokazali i dobili iskustva za budućnost.

Popis Brazila

VRATARI: Hugo Souza (Corinthians), Moresco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

BRANIČI: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

VEZNI: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

NAPADAČI: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Júnior (Real Madrid).