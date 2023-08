Ancelotti: Ljutit sam. Modrić je morao izvesti penal i on to zna! Ne znam zašto to nije napravio

Navijači Reala brinuli su se tko će zabijati golove nakon odlaska Karima Benzeme, ali Madriđani su dobili novog junaka u liku čudesnog Judea Bellinghama. Kraljevski klub ima tri od tri na početku sezone, sjajni engleski nogometaš zabio je četiri gola.

Real je u trećem kolu La Lige slavio na teškom gostovanju kod Celte Vigo i to golom Bellinghama koji je zabio glavom u 81. minuti. Carlo Ancelotti je zbog njega promijenio formaciju Reala, na klupu ostavio senatore Luku Modrića i Tonija Kroosa, ali formula se ispostavila dobitnom. Real jedini ima tri pobjede u prvenstvu.

Unatoč pobjedi, trener Carlo Ancelotti i nije bio pretjerano sretan. Razljutila ga je jedna situacija iz 68. minute. Rodrygo je izborio jedanaesterac, Luka Modrić trebao ga je izvesti, no prepustio je to Brazilcu koji je - promašio.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

- Hijerarhija izvođača penala se zna. Vinicius je prvi, a Modrić drugi. Kako je Vini ranije izašao ozlijeđen, a Modrić je bio u igri, onda je jedanaesterac morao pucati Luka. On to zna i morao ga je izvesti. Međutim, to je napravio Rodrygo. Ne znam zašto je Modrić to dopustio jer ne samo što zna da je on izvođač, nego sam čak to prije ovog penala poručio njemu, da on mora pucati. Igrači ne odlučuju tko izvodi penale, nego ja - rekao je ljutiti Ancelotti kojem se nije svidio potez hrvatskog maestra.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Modrić je zakucan na klupu u novoj sezoni Reala. I sam Ancelotti priznao je da baš nije zadovoljan novim statusom. Hrvatski kapetan je protiv Celte u igru ušao u 61. minuti i imao priliku zabiti gol iz penala, no prepustio je drugome.

