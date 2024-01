Ancelotti: Modrić će sam odlučiti hoće li ostati u Real Madridu...

Luka Modrić posljednje dvije utakmice odgledao je s klupe. Carlo Ancelotti nije ga poslao ni na zagrijavanje, što su mnogi protumačili kako jasnu poruku hrvatskom reprezentativcu o njegovoj budućnosti u Real Madridu.

Hrvatski nogometaš je tijekom posljednja dva mjeseca upao u prvi sastav zbog brojnih ozljeda koje su poharale Real. I sjajno je iskoristio svoju šansu, oduševio navijače i trenera Ancelottija pokazavši svima da može nositi momčad i s 38 godina. No, njegovi konkurenti u veznom redu su se oporavili od ozljede pa je Luka opet pao u drugi plan.

Opet su se pojavili upitnici hoće li Modriću ovo biti i posljednja sezona u kraljevskom klubu. Navodno je odbio ponude iz Saudijske Arabije jer smatra da može barem još dvije sezone igrati na vrhunskoj razini. Real nije imao ništa protiv tog transfera, no na kraju su prihvatili njegovu odluku. Luku ugovor veže do ljeta, a pitanje je hoće li dobiti novi. Za Ancelottija nema dvojbe.

- Modrić je legenda Real Madrida i nogometa. On je taj koji će odlučiti o sljedećoj sezoni i hoće li produžiti ugovor. Zašto se nije zagrijavao? Modrić je legenda, osvojio je pet Liga prvaka, ima 39 godina. Neću ga slati na zagrijavanje ako ga ne mislim uvoditi u igru. Mogu to raditi s mladićima kao što je Arda Guler, ali ne mogu s Lukom. To sam mu rekao kod Las Palmasa i on to zna - kazao je talijanski strateg uoči utakmice protiv Getafea koja se igra u četvrtak. Riječ je o zaostalom susretu 20. kola La Lige.

Gotovo svake sezone svjedočimo istoj priči. Postavljaju se pitanja hoće li produžiti ugovor i mnogi tvrde da je moguće da napusti klub, ali Luka je i dalje tu. Spreman i maksimalno motiviran da pokaže svima da i u ovim godinama može dirigirati igrom, za mnoge, najvećeg kluba na svijetu.

Njegova želja nikada nije bila upitna. Nije sporno da on želi ostati u klubu i tu vjerojatno završiti karijeru. No, veliko je pitanje kakvu će ulogu imati u sljedećoj sezoni. Već sada mu je minutaža bitno manja nego proteklih sezona, a nema smisla da takva klasa i igrač koji je osvojio sve sjedi na klupi i zadovoljava se mrvicama.

Mnogi ga žele vidjeti u svojim redovima, zagrizli su Inter Miami i klubovi iz Saudijske Arabije. Sudeći prema riječima Ancelottija, očito ni Real nema ništa protiv dao ostane barem još jednu sezonu, ali na koncu će Luka odlučiti o svemu.