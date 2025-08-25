Ancelotti nije zvao ni Neymara ni Viniciusa u reprezentaciju

Izbornik nogometne reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti izostavio je Neymara za posljednje dvije utakmice "seleçãa" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Brazil zatvara kvalifikacije utakmicama protiv Čilea 4. rujna u Rio de Janeiru, te na gostovanju protiv Bolivije 9. rujna.

"Seleção" je već osigurao plasman na SP, a trenutačno se nalazi na trećem mjestu južnoameričkih kvalifikacija sa 25 bodova, koliko ima i Ekvador na drugom mjestu, dok je na vrhu Argentina sa 35 bodova. Ancelotti je odluku obrazložio Neymarovom lakšom ozljedom mišića zadobivenu prošli tjedan.

- Neymar je prošli tjedan zadobio lakšu ozljedu. Ovo će biti posljednje dvije utakmice kvalifikacija i bit će vrlo zahtjevno, pa nam trebaju igrači u vrhunskoj formi kako bismo mogli nastupiti na najvišoj razini - kazao je Ancelotti na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Bivši napadač Barcelone i Paris Saint Germaina, koji od siječnja igra za Santos, nije nosio slavni žuti dres od listopada 2023.

- Ne moramo procjenjivati ​​Neymara, svi znamo tko je on i što je sposoban. Trebamo ga u vrhunskoj formi kako bi mogao pomoći reprezentaciji onako kako svi znamo da može - dodao je Ancelotti.

Na popisu nema niti napadača Real Madrida Viniciusa Juniora. Vinicius je suspendiran za prvu utakmicu zbog trećeg žutog kartona u ciklusu, a za drugu utakmicu izbornik ga želi poštedjeti putovanja i nastupa na ekstremnoj nadmorskoj visini (oko 4.100 m) u El Altu, gdje Bolivija igra domaće susrete.

Popis Brazila

golmani: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

braniči: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)

veznjaci: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham).

napadači: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).