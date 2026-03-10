Obavijesti

Galerija

Komentari 5
DRASTIČNO JE SMRŠAVJELA

FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka

Serena Williams šokirala fanove na Instagramu! Transformirala je figuru i poslala zagonetne poruke koje su potaknule glasine o povratku tenisu. "Vraća li se Serena?" pitaju se svi
FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka
Teniska legenda Serena Williams ponovno je uzburkala duhove, no ovoga puta ne zbog meča, već zbog objave na Instagramu koja je zapalila društvene mreže i dodatno potaknula glasine o njezinom senzacionalnom povratku na terene. | Foto: Instagram
1/43
Teniska legenda Serena Williams ponovno je uzburkala duhove, no ovoga puta ne zbog meča, već zbog objave na Instagramu koja je zapalila društvene mreže i dodatno potaknula glasine o njezinom senzacionalnom povratku na terene. | Foto: Instagram
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026