FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka

Serena Williams šokirala fanove na Instagramu! Transformirala je figuru i poslala zagonetne poruke koje su potaknule glasine o povratku tenisu. "Vraća li se Serena?" pitaju se svi
Teniska legenda Serena Williams ponovno je uzburkala duhove, no ovoga puta ne zbog meča, već zbog objave na Instagramu koja je zapalila društvene mreže i dodatno potaknula glasine o njezinom senzacionalnom povratku na terene.
| Foto: Instagram
Teniska legenda Serena Williams ponovno je uzburkala duhove, no ovoga puta ne zbog meča, već zbog objave na Instagramu koja je zapalila društvene mreže i dodatno potaknula glasine o njezinom senzacionalnom povratku na terene. |
Foto: Instagram
Teniska legenda Serena Williams ponovno je uzburkala duhove, no ovoga puta ne zbog meča, već zbog objave na Instagramu koja je zapalila društvene mreže i dodatno potaknula glasine o njezinom senzacionalnom povratku na terene.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U 45. godini, kao majka dvoje djece, Serena izgleda bolje no ikad, a njezina nevjerojatna tjelesna transformacija i zagonetne poruke drže cijeli sportski svijet u neizvjesnosti.
| Foto: Instagram
Najnovija serija fotografija prikazuje Serenu u elegantnoj, svilenoj slip haljini pastelnih tonova koja se iz ružičaste prelijeva u nježno žutu boju. Pozirajući uz vodu, vlasnica 23 Grand Slam naslova pokazala je zavidnu figuru u odvažnoj kombinaciji bez grudnjaka, upotpunjenoj zlatnim narukvicama i decentnim ogrlicama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin izgled, koji su mnogi mediji opisali kao "Barbiecore", poklopio se s nedavnim lansiranjem Mattelove Barbie lutke s njezinim likom povodom Međunarodnog dana žena. U opisu objave kratko je navela svoje trenutne uloge: "Mama, osnivačica, poduzetnica, kuharica svojoj djeci, supruga i još mnogo toga...".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Fotografije su odmah izazvale lavinu komentara, a obožavateljima nije promakla njezina osjetno vitkija linija. Serena je nedavno otvoreno progovorila o putu mršavljenja, otkrivši da je izgubila impresivnih 15 kilograma. Za tu je transformaciju, kako je priznala u reklami za zdravstvenu platformu emitiranoj tijekom Super Bowla, zaslužan lijek za mršavljenje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Legendarna tenisačica objasnila je da se nakon rođenja druge kćeri Adire 2023. borila s viškom kilograma koje nije uspijevala skinuti unatoč napornim treninzima i zdravoj prehrani. Odluka o korištenju lijeka, iako je izazvala i određene kontroverze u javnosti, donijela joj je, tvrdi, brojne zdravstvene prednosti. Osim gubitka kilograma, smanjio joj se pritisak na koljena, stabilizirao šećer u krvi i snizio kolesterol.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
I dok se Serena očito osjeća sjajno u svojoj koži, njezina fizička sprema ponovno je pokrenula pitanje koje svi postavljaju otkako se povukla nakon US Opena 2022. godine - hoće li se vratiti profesionalnom tenisu? Ulje na vatru dolio je i Novak Đoković, koji je na press konferenciji uoči turnira u Indian Wellsu dao naslutiti da je povratak vrlo izvjestan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Svi su uzbuđeni i to je nešto što se željno iščekuje. Vidjet ćemo. Mislim da se vraća. Ne znam, nisam razgovarao s njom, ali osjećaj je da se vraća. Gdje i kako, u singlu, parovima, ne znamo - izjavio je Đoković.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nagađanja nisu bez temelja. Serena se još prošle godine prijavila u antidopinški program Međunarodne agencije za teniski integritet (ITIA), što je preduvjet za sve igrače koji se žele natjecati. Iako je tada na društvenim mrežama pokušala smiriti situaciju porukom: "O, moj Bože, ljudi, NE vraćam se. Ovaj požar je lud", njezino ime i dalje se nalazi na popisu, a službeno je stekla pravo nastupa 22. veljače ove godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto IG/Serena Williams
Sportske analitičare intrigira i njezina nedavna izjava u emisiji The Today Show gdje je, za razliku od prijašnjih demantija, bila puno zagonetnija, rekavši: "Samo ću vidjeti što će se dogoditi".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Danielle Parhizkaran
Foto Danielle Parhizkaran
Teniski svijet sada s nestrpljenjem čeka hoće li to značiti napad na još jednu Grand Slam titulu, možda već na Wimbledonu, ili pak san o "bajkovitom kraju" na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028.
| Foto: KELLY DEFINA
Foto Instagram
Foto Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Majil/ AFF-USA.com
Foto Andrew Kelly/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram