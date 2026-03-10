FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka

Nagađanja nisu bez temelja. Serena se još prošle godine prijavila u antidopinški program Međunarodne agencije za teniski integritet (ITIA), što je preduvjet za sve igrače koji se žele natjecati. Iako je tada na društvenim mrežama pokušala smiriti situaciju porukom: "O, moj Bože, ljudi, NE vraćam se. Ovaj požar je lud", njezino ime i dalje se nalazi na popisu, a službeno je stekla pravo nastupa 22. veljače ove godine. | Foto: Instagram