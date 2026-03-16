Ancelotti objavio popis Brazila za okršaj s Hrvatskom. Najveća zvijezda ostala 'kratkih rukava'

Piše Jakov Drobnjak,
Šok! Ancelotti izostavio Neymara s popisa za prijateljske utakmice! Fizička sprema ključna, a Neymaru zamjerili izostanak zbog umora. Hoće li se vratiti do Svjetskog prvenstva

Talijanski strateg na klupi Brazila, Carlo Ancelotti, objavio je popis igrača za nadolazeće prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o posljednjoj provjeri uoči objave konačnog popisa za Svjetsko prvenstvo, a najveću pozornost izazvao je izostanak Neymara, najefikasnijeg strijelca u povijesti reprezentacije.

Objašnjavajući svoju odluku, Ancelotti je naglasio kako je fizička sprema bila ključni kriterij. Neymar (34) se vratio nogometu nakon teške ozljede križnih ligamenata koju je zadobio u listopadu 2023. godine, a iako je bio na širem popisu, presudila je njegova trenutna forma. Kap koja je prelila čašu,prema pisanju ESPN-a,  bila je utakmica Santosa i Mirassola, na koju je Ancelotti došao gledati Neymara, no on je susret propustio zbog bolova u mišićima i umora.

​- Neymar nije na popisu jer nije na sto posto svojih mogućnosti. Vrata za Svjetsko prvenstvo su mu otvorena, ali mora nastaviti raditi, igrati i dokazati svoju kvalitetu te održavati dobru fizičku spremu.

​- Ovo je popis stvoren od igrača koji su sto posto fizički spremni. Imamo važnih ozljeda, poput Militãa, Brune Guimarãesa i Rodryga. Za ove dvije utakmice visokog intenziteta u kratkom vremenu trebam potpuno spremne igrače - dodao je Ancelotti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Brazil će u sklopu američke turneje odigrati dva iznimno jaka susreta. Prvo će 26. ožujka na Gillette stadionu u Bostonu igrati protiv Francuske, a zatim ih 31. ožujka u Orlandu čeka ogled protiv Hrvatske. Ancelotti će konačan popis putnika za Svjetsko prvenstvo objaviti 18. svibnja, stoga je ovo zadnja prilika za nametanje. Na popisu su se našla i neka nova imena poput napadača Brentforda Igora Thiaga i krila Bournemoutha Rayana, dok okosnicu momčadi i dalje čine iskusni igrači poput Alissona, Casemira i Marquinhosa, uz mlade zvijezde Viníciusa Júniora i Endricka.

Popis Brazila:

Golmani:  Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) i Ederson (Fenerbahče).

Braniči:  Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Vezni red: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray).

Napadači: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).

