Ancelotti otkrio što nude Luki za budućnost: To je sasvim jasno...

Luka Modrić idući će petak napuniti 37 godina, a još igra na najviše mogućem nivou. Zadivio je nogometni svijet golčinom protiv Celte Vigo u drugom kolu Primere, a s Hrvatskom se sprema na novi napad na svjetski vrh u Kataru.

Carlo Ancelotti najavio mu je prije početka sezone da će igrati nešto manje jer će više prilika dobivati mlađi veznjaci poput Auréliena Tchuamenija (22), Eduarda Camavinge (19) i Federica Valverdea (24) i on je to, kao i Toni Kroos (32), bespogovorno prihvatio.

Ugovor mu vrijedi do ljeta iduće godine, no možda to i neće biti posljednji u karijeri na Santiago Bernabéuu koja traje punih deset godina.

- Dobro smo pokriveni u veznom redu i teško je odabrati koja će trojica igrati. Kad želimo kontrolu, igrat će Kroos. Kad nam treba energija, bolji su Tchouameni i Camavinga. Imamo odlične vezjnake i zamjenama možemo mijenjati dinamiku igre - kazao je Ancelotti, kojega su upitali o statusu Modrića i Karima Benzeme:

- Njihova je budućnost u Realu sasvim jasna. Ako žele, mogu ostati do kraja karijere!

Modrića i "kraljeve" u subotu od 16.15 očekuje domaća prvenstvena utakmica protiv Betisa, a nakon tri kola samo ta dva kluba imaju maksimalnih devet bodova.

