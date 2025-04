Ancelotti postaje najplaćeniji izbornik u brazilskoj povijesti. Ovo su svi detalji megaugovora

Carlo Ancelotti, legendarni talijanski trener, postigao je dogovor s Brazilskim nogometnim savezom i uskoro preuzima kormilo peterostrukih svjetskih prvaka. Iako službena potvrda još nije stigla, detalji sporazuma cure u javnost i ocrtavaju obrise jednog od najiščekivanijih angažmana u međunarodnom nogometu.

Prema konsenzusu više izvora koje prenose španjolski mediji, Ancelotti i CBF postigli su načelni dogovor. Talijan bi trebao voditi Brazil na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Fabrizio Romano potvrđuje da je dogovor u principu zaključen, a jedino što preostaje jest formalizacija potpisom.

Izvori poput Diario Asa ističu da, iako još ništa nije službeno potpisano, CBF je miran i uvjeren u pozitivan ishod. Očekuje se da će vijest biti službeno objavljena uskoro, vjerojatno u idućim tjednima, nakon što se finaliziraju svi detalji i ispoštuju procedure vezane uz Ancelottijev trenutačni klub, Real Madrid.

Ključni detalji ugovora: Početak, trajanje i plaća

Jedan od ključnih elemenata o kojima izvještava As jest trenutak preuzimanja dužnosti. Ancelotti bi trebao sjesti na klupu Brazila već u lipnju ove godine. Ovaj termin je ključan za CBF jer reprezentaciju tada očekuju važne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Ekvadora (3. lipnja) i Paragvaja (8. lipnja). To također znači da Ancelotti neće voditi Real Madrid na Svjetskom klupskom prvenstvu koje se održava od sredine lipnja do sredine srpnja.

Što se tiče financijskih uvjeta i trajanja ugovora, As navodi da će se poštovati osnove dogovora postignutog još 2023. Ancelottijeva plaća trebala bi iznositi oko 10 milijuna eura godišnje, što je praktički identično njegovim primanjima u Madridu. Time bi, kako ističu neki izvori, postao najplaćeniji izbornik u povijesti "seleçãa". Ugovor bi trebao trajati do završetka Svjetskog prvenstva 2026., ali uz opciju produljenja suradnje sve do Mundijala 2030.

Mjeseci pregovora i respekt prema Realu

Put do ovog dogovora nije bio kratak. Brazilski nogometni savez mjesecima je "obrađivao" Ancelottija, strpljivo čekajući pravi trenutak. Predsjednik CBF-a Ednaldo Rodrigues nikada nije odustao od talijanskog stručnjaka, iako se u jednom trenutku kao izgledna opcija spominjao i Jorge Jesus.

Marca naglašava da su se pregovori intenzivirali posljednjih tjedana. Lošiji rezultati Real Madrida upalili su alarme u Brazilu, a brazilski agenti i posrednici, među kojima se spominje Diego Fernandes, izaslanik saveza, boravili su u Madridu i Sevilli na finalu Kupa kralja kako bi diskretno pregovarali s Ancelottijevim predstavnicima. Ključno je, kako ističe Marca, da su Brazilci tijekom cijelog procesa pokazivali izniman respekt prema Real Madridu.

Sam Ancelotti, prema navodima, želi pozitivan i prijateljski rastanak sa španjolskim velikanom nakon drugog mandata. Navodno je već obavijestio dio svlačionice Reala o svojoj odluci. Klub iz Madrida, svjestan njegovih zasluga, navodno priprema veliki oproštaj za trenera koji je osvojio rekordan broj trofeja s "kraljevskim klubom" (15). Kao potencijalni Ancelottijev nasljednik najčešće se spominje Xabi Alonso, trenutačni trener Bayer Leverkusena.

Foto: Borja Suarez

Revolucija u Brazilu: Što donosi Ancelotti?

Dolazak Carla Ancelottija u Brazil najavljuje se kao početak nove ere i svojevrsna revolucija. Brazil se želi vratiti na vrh svjetskog nogometa, osnažiti poziciju na kontinentu gdje su, prema njihovom mišljenju, Argentina i Ekvador preuzeli primat, te ponovno postati dominantna sila na globalnoj sceni. Vjeruju da s igračkim kadrom kojim raspolažu i Ancelottijevim iskustvom to mogu postići.

Ancelotti bi trebao postati prvi strani izbornik u povijesti brazilske reprezentacije, što predstavlja presedan. Njegovo ogromno iskustvo u radu s vrhunskim igračima bit će ključno. U reprezentaciji će ga dočekati poznata lica iz Reala, Vinicius Junior, Rodrygo i Eder Militão, kao i nadolazeća zvijezda Endrick. Dobro poznaje i druge Brazilce iz La Lige, poput Raphinhe iz Barcelone, što bi mu trebalo olakšati tranziciju. As napominje da je i Neymar bio važan faktor u pregovorima, ali njegova budućnost u reprezentaciji ovisi o fizičkoj spremi zbog čestih ozljeda.

Za 64-godišnjeg Ancelottija, jedinog trenera koji je osvojio naslove u svih pet najjačih europskih liga i rekordnih pet Liga prvaka, ovo se smatra posljednjim velikim izazovom u blistavoj karijeri.

Iako se još čeka službena potvrda i potpis, izvještaji iz španjolskih medija ne ostavljaju puno sumnje. Carlo Ancelotti je na korak do preuzimanja Brazila, a detalji ugovora ukazuju na ozbiljnost i ambicije obje strane. Njegov dolazak označit će početak uzbudljivog poglavlja za brazilski nogomet i potencijalno krunu karijere za jednog od najvećih trenera svih vremena.