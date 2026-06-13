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IZBORNIK BRAZILA

Ancelotti: Strah je dobar jer može vam se dogoditi da vidite lava i pomislite da je mačka

Piše Ivan Tomašković,
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Ancelotti: Strah je dobar jer može vam se dogoditi da vidite lava i pomislite da je mačka
Foto: Dylan Martinez

Utakmica između Maroka i Brazila zasigurno je najjači susret u dosadašnjem dijelu Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

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Jedan od najtrofejnijih trenera svijeta Carlo Ancelotti, izbornik Brazila najavio je susret protiv Maroka. 

Riječ je o prvom susretu skupine C na Svjetskom prvenstvu. 

- Strah je važan dio života. Ako se ne bojite, niste spremni. Može se dogoditi da vidite lava i pomislite da je mačka. Strah vam može spasiti život. Uvijek je dobro biti na oprezu i usredotočen kako bi vaša momčad odigrala sjajnu utakmicu i izbjegla neugodna iznenađenja - rekao je brazilski izbornik i dodao da njegova momčad mora biti na najvišoj razini protiv jedne od najjačih afričkih momčadi.

-Po prirodi sam optimist i vrlo sam samouvjeren. Dobro smo se pripremili da odigramo odličnu utakmicu i da imamo sjajno Svjetsko prvenstvo. U modernom nogometu nema autsajdera, a Maroko je jedna od najboljih reprezentacija u Africi tako da moramo biti oprezni -istaknuo je.

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