Anđela Mužinić Vincetić obranila je naslov europske prvakinje!

Najbolja hrvatska parastolnotenisačica Anđela Mužinić Vincetić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji 3 na Europskom prvenstvu u švedskom Helsingborgu, obranivši titulu osvojenu prije dvije godine u Sheffieldu. Paraolimpijska pobjednica iz Pariza je na putu do obrane europskog zlata upisala četiri pobjede ispustivši samo jedan set.

Mužinić Vincetić je kroz skupinu prošla bez izgubljenog seta porazivši Turkinju Hatice Duman i Srpkinju Sanju Bogunović sa po 3-0. U četvrtfinalu je bila slobodna, u polufinalu je pobijedila Talijanku Michaelu Brunelli sa 3-0, da bi u finalu bila bolja i od njezine sunaronjakinje Carlotte Ragazzini sa 3-1.

Anđelina je to peta europska medalja u pojedinačnoj konkurenciji, uz dva zlata (2025, 2023) ima i dva srebra (2015, 2017) i broncu (2019.). Nažalost, Helena Dretar Karić je u istoj kategoriji izgubila oba meča u svojoj skupini. U prvom kolu je izgubila od Talijanke Michele Brunelli sa 1-3, a potom i od Turkinje Negriz Altintas sa 2-3.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Mirjana Lučić je u kategoriji 9 poražena u četvrtfinalu od Ukrajinke Irine Shinkarove sa 1-3. U skupini je dobila Estonku Juliju Selihh sa 3-0, da bi u drugom meču izgubila od Turkinje Neslihan Kavas sa 1-3.

Do četvrtfinala je dogurao i Borna Zohil u kategoriji 8, dok je Marko Vračan u ovoj kategoriji ispao u osmini finala. Zohil je dobio oba meča u skupini. U prvom kolu je porazio Rumunja Roberta Boroleanua sa 3-1, a potom i Poljaka Marcina Zielinskog sa 3-2. U osmini finala je slavio protiv Seyeda Hosseinipoura sa 3-2, da bi njegov sjajan niz u četvrtfinalu zaustavio Britanac Billy Shilton slavivši sa 3-1.

Marko Vračan je u grupi dobio Belgijanca Hamzu Taleba sa 3-1, a potom je izgubio od Francuza Clementa Berthiera sa 1-3. U osmini finala zaustavio ga je Šveđanin Emil Andersson sa 3-1.

Pavao Jozić je u kategoriji 7 dogurao do osmine finala, a presudili su mu Šveđani. Jozić je ukupno odigrao četiri meča upisavši dvije pobjede i dva poraza. U osmini finala je izgubio od Šveđanina Jonasa Hanssona sa 2-3. Prije toga u skupini pobijedio Armenca Kama Davtjana sa 3-0 ispustivši samo tri poena, zatim Rumunja Mihaia Voivoda sa 3-0, te izgubio od Šveđanina Sama Gustafssona sa 2-3.

Hrvatske predstavnike sada očekuju nastupi u parovima. Anđela Mužinić Vincetić i Helena Dretar Karić u konkurenciji parova WD10 brane europsko zlato osvojeno prije dvije godine u Sheffieldu. Zohil i Jozić će nastupiti u muškim parovima u kategoriji MD18, dok će Zohil i Lučić igrati u mješovitim parovima u kategoriji XD 17.