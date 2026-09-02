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Anđelo Kvesić osvojio srebro na Mediteranskim igrama

Piše HINA,
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Anđelo Kvesić osvojio srebro na Mediteranskim igrama
Foto: Hrvatski olimpijski odbor
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Anđelo Kvesić je u borbi za zlato izgubio sa 3-4 od Egipćanina Tahe Tareka Mahmouda iako je u toj borbi poveo s 3-1

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Karatist Anđelo Kvesić osigurao je 38. medalju za Hrvatsku na Mediteranskim igrama u Tarantu osvojivši srebro u kategoriji preko 84 kilograma.

Nakon tri pobjede, 5-4 protiv Srbina Nemanje Jovovića, putem hanteija nakon 1-1 protiv Alžirca Hocinea Daikhija te 8-0 protiv Albanca Blodina Pakashtice, Anđelo Kvesić je u borbi za zlato izgubio s 3-4 od Egipćanina Tahe Tareka Mahmouda iako je u toj borbi poveo sa 3-1.

Njegov brat Ivan Kvesić zausavljen je već na startu kategorije do 84kg, njega je svladao Egipćanin Youssef Emad Abdelhameed Ba sa 4-2, a na samom startu je izgubila i hrvatska predstavnica preko 68kg Nikolina Golomboš, nju je sa 4-3 svladala Slovenka Zala Maria Žibret.

Gimnastičar Mateo Žugec nastupio je u finalu na konju s hvataljkama, ali je s ocjenom 12.150 zauzeo zadnje osmo mjesto. Slavio je Španjolac Ignacio Yockers sa 14.250 ispred Egipćanina Omara El Shobkija sa 13.950 i Turčina Ferhata Aricana sa 13.750. U večernjem dijelu gimnastičkog programa Christina Zwicker će nastupiti u finalu na gredi, a Antea Šikić Kaučić na parteru.

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