FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američka manekenka Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge
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Jordan Ozuna (35) i Karim Benzema (38) dobili su dijete u proljeće 2023. godine, ali su se rastali samo nekoliko mjeseci nakon prinove.
| Foto: Instagram
Jordan Ozuna (35) i Karim Benzema (38) dobili su dijete u proljeće 2023. godine, ali su se rastali samo nekoliko mjeseci nakon prinove. |
Foto: Instagram
Jordan Ozuna (35) i Karim Benzema (38) dobili su dijete u proljeće 2023. godine, ali su se rastali samo nekoliko mjeseci nakon prinove.
| Foto: Instagram
Foto screenshot/instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Par je svoju vezu obznanio pojavljivanjem na prestižnoj dodjeli Zlatne lopte, gdje je Benzema odnio glavnu nagradu.
| Foto: Instagram
Foto Niviere David/ABACAPRESS.COM
Foto Niviere David/ABACAPRESS.COM
Njihov zajednički izlazak privukao je veliku pažnju medija, a Ozuna je viđena kako podržava Benzemu i tijekom finala Lige prvaka iste godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Svoju vezu službeno su potvrdili u kolovozu 2022. godine, objavivši zajedničku fotografiju na Instagramu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U travnju 2023. godine, par je dočekao zajedničko dijete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Jordan Ozuna, rođena 1990. godine u Marylandu u SAD-u, svoju karijeru nije započela na modnim pistama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije nego što je postala uspješna manekenka, radila je kao konobarica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin put u svijet mode krenuo je nakon pobjede na 15. godišnjem međunarodnom natjecanju kupaćih kostima u Miamiju. Potpisala je ugovore s nekoliko uglednih modnih agencija
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije veze s Benzemom, povezivali su je s pjevačem Justinom Bieberom, reperom Tygom te Younesom Bendjimom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Jedan od najznačajnijih trenutaka u njihovoj vezi bio je kada je Jordan Ozuna odlučila prijeći na islam, što se smatralo velikim znakom njezine privrženosti francuskom nogometašu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ceremonija se održala u džamiji u Madridu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U emotivnom intervjuu za španjolski list El Mundo, Ozuna je otkrila detalje svoje konverzije: "Prešla sam na islam. Bilo je to ovdje u džamiji u Madridu. Uče Kuran... To je mala i intimna ceremonija. Plakala sam kao dijete. Jako sam sentimentalna."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Naglasila je da njezina odluka nije bila prolazna: "Puno sam istraživala o ovoj religiji i smatram je predivnom. Sve što sam pročitala o njoj me dirnulo. Tijekom Ramazana čitala sam Kuran i to me rasplakalo. Pročitala sam i 'Sveti put u islam', o kršćaninu koji prelazi na islam, poput mene. Zaista predivna knjiga."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Unatoč naizgled čvrstoj vezi i velikim životnim koracima, počele su se pojavljivati prve pukotine. Krajem 2023. godine, Benzema je iznenada "očistio" svoj Instagram profil, prestavši pratiti sve i izbrisavši brojne fotografije, uključujući i one s Ozunom
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Kada se vratio na platformu dva mjeseca kasnije, u veljači 2024., pratio je samo sedam profila, među kojima nije bio Jordanin.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dodatnu sumnju potaknule su fotografije Benzeme s odmora na Mauricijusu u siječnju 2024., gdje je viđen u društvu svoje bivše supruge, Chloe de Launay.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
To je izazvalo nagađanja da nogometaš više nije u ekskluzivnoj vezi s Ozunom. U međuvremenu, Jordan, koja se preselila na Bliski istok kako bi živjela s Benzemom nakon njegovog transfera u saudijski Al Ittihad, navodno se vratila u Madrid, što je dodatno podgrijalo glasine o problemima u vezi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Početkom siječnja 2025. godine, glasine o prekidu su se intenzivirale kada je Jordan Ozuna prestala pratiti Karima Benzemu na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Od tada par nije viđen zajedno u javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Benzema je navodno već pronašao novu ljubav. Nogometaša se povezivalo s francusko-alžirskom glumicom Lynom Khoudri
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram