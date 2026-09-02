FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Naglasila je da njezina odluka nije bila prolazna: "Puno sam istraživala o ovoj religiji i smatram je predivnom. Sve što sam pročitala o njoj me dirnulo. Tijekom Ramazana čitala sam Kuran i to me rasplakalo. Pročitala sam i 'Sveti put u islam', o kršćaninu koji prelazi na islam, poput mene. Zaista predivna knjiga." | Foto: Instagram