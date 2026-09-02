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PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američka manekenka Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge
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FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
Jordan Ozuna (35) i Karim Benzema (38) dobili su dijete u proljeće 2023. godine, ali su se rastali samo nekoliko mjeseci nakon prinove. | Foto: Instagram
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Jordan Ozuna (35) i Karim Benzema (38) dobili su dijete u proljeće 2023. godine, ali su se rastali samo nekoliko mjeseci nakon prinove. | Foto: Instagram
Komentari 65

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