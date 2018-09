'Anderlecht je sramota': Kriza uoči Dinama, trener pobjesnio

Anderlecht je ispalio 21 udarac prema golu St. Truidena, imao igrača više od 22. minute i na kraju odigrao bez golova na svom stadionu.

Sve to pomno se pratilo u zagrebačkom Dinamu koji s njima igra u četvrtak od 18 i 55 u Bruxellesu i može se odmah reći kako razloga za optimizam u 'modrom' taboru treba i mora i biti.

Današnji kiks znači da za Lekinim Club Bruggeom zaostaju osam bodova poslije devet kola, a nije im najbolje krenulo ni u Europi gdje su izgubili prvu utakmicu u gostima kod Trnave 1-0.

Nakon razočaravajućeg kiksa zakačili su se trener Hein Vanhaezebrouck i klupski navijači pa je i atmosfera jako loša, Razljutila je ljubitelje kluba zamjena Trebel - Makarenko.

Navijači smatraju kako je vađenjem kapetana u 70. minuti, inače zadnjeg veznog koji je igrao pod ozljedom, napravio pogrešku, tim više što je uveo, po njihovom mišljenju, prosječnog Ukrajinca Makarenka koji u svojih 20 minuta nije napravio ništa na terenu.

Učinio je to Vanhaezebrouck s igračem više, a na klupi je ostavio puno opasnije ofenzivce poput Morioke i Musone koji su svih 90 minuta odgledali s klupe.

Njemu su krivi - navijači.

- Na drugim stadionima možete osjetiti kako navijači guraju svoje igrače naprijed - rekao je trener Anderlechta pa ljutito dodao:

- Ako ne znate zašto je igrač zamijenjen, nemojte ni komentirati.

Kulminiralo je sramotnim ispadanjem u kupu od drugoligaša St. Gilloisea i to u Bruxellesu. Gosti su ih isprašili 3-0 iako je Anderlecht igrao u kombiniranom sastavu.

Svejedno, opravdanja za trenera Vanhaezebroucka nema, a navijače najviše brine to što je njihova momčad bezidejna i jalova, iako sam trener preferira formacije s tri napadača.

U zadnjih pet utakmica u svim natjecanjima Anderlecht ima domaću ligašku pobjedu protiv Standarda 2-1, ali i četiri utakmice u kojima nisu zabili niti jedan gol! Genk, Trnava, St. Gilloise i St. Truiden uspjeli su izdržati protiv njihove navale...

Ove nedjelje napad su predvodili Santini, Bakkali i Gerkens, međutim, za golmana Steppea iz St. Truidena nisu pronašli dobitnu formulu.

Navijači Anderlechta su već izgubili strpljenje, a tko zna, možda i trener 'odleti' uoči Europske lige jer bi novi poraz Anderlecht ostavio na nuli...

