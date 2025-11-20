Andy Bara o mogućem treneru Dinama: Nije realno. Ne bi se mogao toliko financijski spustiti

U Dinamovu svlačionicu vratio se mir nakon pobjede nad drugoligašem Karlovcem 7-0 u šesnaestini finala Kupa. Trener Mario Kovačević bio je pod velikim pritiskom poraza od Vukovara, Celte i Istre, tri u četiri utakmice, ali mu je Zvonimir Boban odlučio dati novu šansu. Kako je sam rekao, ne ga izbaciti na prvom zavoju unatoč kritikama navijača.

Pokretanje videa... 02:07 Golovi na utakmici Karlovac - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Srpski mediji brujali su kako je u međuvremenu ipak krenuo u potragu za novim trenerom i kako mu je prvi pick čudotvorac iz Celja, Španjolac Albert Riera (43), ali da je odbio "modre". Ipak, njegov menadžer Andy Bara opovrgava te navode.

- Nikakvi direktni kontakti nisu bili. Albert je vrhunski stručnjak, imao je veliku nogometnu karijeru, španjolski reprezentativac, igrao u Manchester Cityju, Liverpoolu, bio sam mu menadžer i kao igraču. Bit će trener najvećih klubova. Ima ekstremno znanje o nogometu - rekao je Bara za MAXSport i nastavio:

- Dinamo nije realna priča. Dinamo ima dobrog trenera kojem nije lako. Čim se malo pogubilo utakmica, napravljena je hajka. Dinamo bi pogriješio da ga je smijenio. Treba ga podržati. Dobar je čovjek, dobar trener.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- Dinamo je veliki klub i koji je u ovom trenutku za njega napredak, ali bilo bi teško zbog financija. On nerealno zarađuje tamo, puno više nego što bi mu Dinamo mogao ponuditi. Nije normalno ni pričati o tome. Ne vjerujem da bi se on toliko financijski spustio da bi došao u HNL. A treba i odštetu ispregovarati sa Celjem... Puno stavki je tu koje su teške - dodao je.

Bivši igrač Manchester Cityja i Liverpoola trenersku je karijeru počeo u Sloveniji 2022. vodeći Ljubljanu, a ovo mu je drugi angažman u Celju nakon što je jedno vrijeme bio u posrnulom Bordeauxu.

S Olimpijom je osvojio duplu krunu, a s Celjem slovenski kup. Dogurao je i do četvrtfinala Konferencijske lige, što je povijesni uspjeh za slovenski nogomet, a već sad je jasno da ide i prema naslovu prvaka jer ima devet bodova prednosti pred Mariborom na vrhu ljestvice. Osim toga, stopostotan je u Konferencijskoj ligi s tri pobjede u tri kola.