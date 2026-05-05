Andy Bara o ponudama za Livakovića: Naravno da ga žele mnogi, on je svjetska klasa!

Dominik Livaković (31) vrlo vjerojatno neće iduće sezone braniti za Dinamo. Iako ga uprava kluba želi zadržati u svojim redovima, prvi golman "vatrenih" je u Dinamu na posudbi, a već su Club Brugge i Torinu spremili prve ponude za Fenerbahče, o čemu smo pisali. Javio se i agent Andy Bara, vlasnik agencije za koju je potpisao Livaković.

- Naravno da ima puno interesa jer je on golman svjetske klase. Međutim, u ovom trenutku o transferu niti pričamo niti razmišljamo jer je Dominik fokusiran na Dinamo i Svjetsko prvenstvo i ništa drugo. Kad dođe vrijeme za to, onda ćemo o tome razgovarati, ali trenutačno nema promjena - rekao je Bara.

Livaković u Feneru zarađuje 2,5 milijuna eura godišnje, a ugovor mu vrijedi do ljeta 2028. Ipak, dolaskom Edersona prošle zime postalo je jasno da u turskom velikanu ne bi branio pa je sreću potražio na posudbama - prvo u Gironi pa u Dinamu.

Za hrvatsku reprezentaciju Livaković je skupio 73 nastupa.