Andy Bara postao je menadžer Nenadu Bjelici. Traži mu posao

Nenad Bjelica (54) odlučio je napraviti novi korak u svojoj trenerskoj karijeri. Nakon što od prosinca 2024. nije imao klub, kada je po drugi put otišao s klupe zagrebačkog Dinama, sada je započeo suradnju s agencijom Niagara Sports Company. Riječ je o agenciji na čijem je čelu hrvatski nogometni menadžer Andy Bara.

Za trenera rodom iz Osijeka to predstavlja promjenu u načinu rada. Bjelica je dosad bio poznat po tome da je pregovore i dogovore s klubovima vodio sam, bez pomoći posrednika ili menadžera. Odluka da ga ubuduće zastupa Bara, koji među svojim klijentima ima i poznate nogometaše poput Danija Olma, sugerira da Bjelica aktivno traži novi posao na europskoj sceni. Suradnja s agencijom mogla bi mu olakšati taj proces zahvaljujući njihovim kontaktima i iskustvu u pregovorima.

Prema dostupnim informacijama, već su se pojavili prvi upiti vezani uz njegov angažman. Navodno postoji konkretan interes iz klubova u Španjolskoj i Njemačkoj, ligama u kojima Bara ima razvijenu mrežu kontakata. To potencijalno otvara mogućnost angažmana u La Ligi ili Bundesligi. Bjelica se i ranije dovodio u vezu s Gironom i to kada je tamo bio Livaković, a za njega se zanimala i poljska reprezentacija, no od toga nije bilo ništa.

Iskusni trener u nove pregovore ulazi s bogatim životopisom. Tijekom prvog razdoblja u Dinamu osvojio je dva naslova hrvatskog prvaka te je klubu donio europsko proljeće nakon čak 49 godina čekanja. U karijeri je vodio i bečku Austriju, s kojom je izborio nastup u grupnoj fazi Lige prvaka. Osim toga, radio je u klubovima kao što su Union Berlin u Njemačkoj, turski Trabzonspor, poljski Lech, talijanska Spezia te Osijek. Njegovo međunarodno iskustvo, kao i činjenica da govori pet stranih jezika, dodatni su aduti koji ga čine privlačnim kandidatima na europskom trenerskom tržištu.