Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVA SURADNJA

Andy Bara postao je menadžer Nenadu Bjelici. Traži mu posao

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Andy Bara postao je menadžer Nenadu Bjelici. Traži mu posao
Foto: Niagara Sports Company

Nenad Bjelica i Andy Bara ušli su u suradnju. Bjelica je bez angažmana otkako je dobio otkaz u Dinamu, a sada će uz pomoć Bare pokušati naći novu momčad koju će voditi s klupe

Admiral

Nenad Bjelica (54) odlučio je napraviti novi korak u svojoj trenerskoj karijeri. Nakon što od prosinca 2024. nije imao klub, kada je po drugi put otišao s klupe zagrebačkog Dinama, sada je započeo suradnju s agencijom Niagara Sports Company. Riječ je o agenciji na čijem je čelu hrvatski nogometni menadžer Andy Bara.

Pokretanje videa...

Kralj otpremnina: Nenad Bjelica je od otkaza zaradio 5 mil. eura! 01:07
Kralj otpremnina: Nenad Bjelica je od otkaza zaradio 5 mil. eura! | Video: 24sata Video

Za trenera rodom iz Osijeka to predstavlja promjenu u načinu rada. Bjelica je dosad bio poznat po tome da je pregovore i dogovore s klubovima vodio sam, bez pomoći posrednika ili menadžera. Odluka da ga ubuduće zastupa Bara, koji među svojim klijentima ima i poznate nogometaše poput Danija Olma, sugerira da Bjelica aktivno traži novi posao na europskoj sceni. Suradnja s agencijom mogla bi mu olakšati taj proces zahvaljujući njihovim kontaktima i iskustvu u pregovorima.

Prema dostupnim informacijama, već su se pojavili prvi upiti vezani uz njegov angažman. Navodno postoji konkretan interes iz klubova u Španjolskoj i Njemačkoj, ligama u kojima Bara ima razvijenu mrežu kontakata. To potencijalno otvara mogućnost angažmana u La Ligi ili Bundesligi. Bjelica se i ranije dovodio u vezu s Gironom i to kada je tamo bio Livaković, a za njega se zanimala i poljska reprezentacija, no od toga nije bilo ništa.

Iskusni trener u nove pregovore ulazi s bogatim životopisom. Tijekom prvog razdoblja u Dinamu osvojio je dva naslova hrvatskog prvaka te je klubu donio europsko proljeće nakon čak 49 godina čekanja. U karijeri je vodio i bečku Austriju, s kojom je izborio nastup u grupnoj fazi Lige prvaka. Osim toga, radio je u klubovima kao što su Union Berlin u Njemačkoj, turski Trabzonspor, poljski Lech, talijanska Spezia te Osijek. Njegovo međunarodno iskustvo, kao i činjenica da govori pet stranih jezika, dodatni su aduti koji ga čine privlačnim kandidatima na europskom trenerskom tržištu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone
FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka
DRASTIČNO JE SMRŠAVJELA

FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka

Serena Williams šokirala fanove na Instagramu! Transformirala je figuru i poslala zagonetne poruke koje su potaknule glasine o povratku tenisu. "Vraća li se Serena?" pitaju se svi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026