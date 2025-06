Andy Bara za 24sata: Cardoso Varela ostaje igrati u Dinamu!

Oko dolaska mladog Portugalca Cardosa Varele (16) na Maksimir diglo se dosta prašine, ali sve se nekako 'smirilo' kad je postalo jasno da će karijeru nastaviti među 'modrima'. Marljivo je skupljao minute do kraja protekle sezone što u juniorskom što u kadetskom pogonu, a odmah se na terenu vidjelo da radi razliku, a mnogi su se nadali da će ga vidjeti i u seniorskoj momčadi.

No, to se (još) nije dogodilo, a već su se svjetski insajderi raspisali o tome kako je krilni napadač na pragu Barcelone koja je aktivirala klauzulu od pet milijuna eura. Što se same klauzule tiče tu su stvari dosta komplicirane, ali glavno pitanje je što je na kraju s Varelom. To najbolje zna njegov agent Andy Bara kojeg smo kontaktirali i upitali što se zapravo događa.

- Cardoso Varela (16) zasad ostaje u Dinamu i bit će priključen prvoj momčadi i treneru Mariju Kovačeviću. O ostalim ćemo stvarima pregovarati u narednom razdoblju - jasno nam je poručio čovjek koji je svojevremeno doveo na Maksimir danas igrača Barcelone i španjolskog reprezentativca Danija Olma (27).

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A isti se klub spominjao kao nova destinacija Portugalca.

- Za Varelu ima mnogo interesa. Da, tu je Barcelona, ali i mnogi europski velikani, to nije tajna. No, trenutačno ostaje na Maksimiru, a ostalo će se tek dogovoriti - kratko nam je odgovorio igračev agent pa se osvrnuo i na novog čelno ime u 'modroj' svlačionici:

- Kovačević je odličan trener, pratio sam što radi još dok je bio u Varaždinu, a dosad i u Slaven Belupu te kako su mu momčadi igrale napadački nogomet. Definitivno zaslužuje priliku u Dinamu i nadam se da će s novim stožerom donijeti novu energiju na Maksimir i napraviti dobar rezultat - zaključio je Bara.