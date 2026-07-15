NJEGOV IGRAČ BRILJIRA NA SP-U PLUS+
Andy Bara za 24sata: 'Da je HNS bio uporniji, Olmo je mogao danas igrati za Hrvatsku...'
Bivši igrač Dinama briljira na Svjetskom prvenstvu u dresu Španjolske, dva posto plaće i dalje odvaja za Vukovar, a sanja osvajanje Zlatne lopte. Njegov menadžer Andy Bara otkrio nam je brojne nepoznate anegdote
Dok se svjetla reflektora pripremaju obasjati najveću pozornicu, finale SP-a, jedno ime posebno plijeni pozornost. Dani Olmo (28), virtuoz s loptom i čovjek s dubokom vezom prema Hrvatskoj, predvodit će Španjolsku u borbi za svjetski naslov.
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