NJEGOV IGRAČ BRILJIRA NA SP-U PLUS+

Andy Bara za 24sata: 'Da je HNS bio uporniji, Olmo je mogao danas igrati za Hrvatsku...'

Piše Mato Galić,

Bivši igrač Dinama briljira na Svjetskom prvenstvu u dresu Španjolske, dva posto plaće i dalje odvaja za Vukovar, a sanja osvajanje Zlatne lopte. Njegov menadžer Andy Bara otkrio nam je brojne nepoznate anegdote