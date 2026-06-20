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ZA VRIJEME SP-A

Andy Bara zaključio transfer za 40 milijuna eura. Suigrač Ante Budimira potpisao za Liverpool

Piše 24sata,
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Andy Bara zaključio transfer za 40 milijuna eura. Suigrač Ante Budimira potpisao za Liverpool
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Liverpool oteo Munoza Newcastleu za 40 mil. eura, a Real Madrid se debelo obogatio. No nova zvijezda "redsa" već se ozlijedila

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Mladi španjolski nogometaš Víctor Munoz, donedavni suigrač Ante Budimira u Osasuni, novi je igrač Liverpoola. Engleski velikan potvrdio je transfer vrijedan 40 milijuna eura, a sve se odigralo dok je 22-godišnji napadač s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. Značajnu ulogu imao je i poznati hrvatski menadžer Andy Bara, koji zastupa mladog Španjolca.

Newcastle je bio uvjeren uvjeren da je Munoz njihov igrač, kao nasljednik Anthonyja Gordona. Vodili su se pozitivni razgovori, no "svrake" su oklijevale s aktivacijom klauzule od 40 milijuna eura, pokušavajući ispregovarati nižu cijenu. Tu neodlučnost iskoristio je Liverpool. Novi trener Andoni Iraola, koji izvrsno poznaje španjolsko tržište, nazvao je Munoza i detaljno mu predstavio plan za razvoj na Anfieldu. Taj je poziv, prema izvorima, promijenio sve i prelomio odluku u korist "redsa", koji su bez pregovora pristali platiti puni iznos klauzule.

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Foto: Kacper Pempel

Real Madrid odbio povratak i zaradio bogatstvo

Cijela priča ima zanimljivu pozadinu vezanu uz Real Madrid, čiji je Munoz produkt akademije. "Kraljevski klub" prodao ga je Osasuni prošlog ljeta za pet milijuna eura, zadržavši opciju povratka za samo osam milijuna. Ipak, odlučili su je ne iskoristiti. Iako su neki u klubu smatrali to pogreškom, uprava je procijenila drugačije. Trener Jose Mourinho nije ga vidio kao prioritet, a financijska računica bila je jasna. Ugovorom su osigurali 50 posto od buduće prodaje, pa će od ovog transfera zaraditi čistih 20 milijuna eura. Ukupno su na igraču s četiri seniorska nastupa zaradili 26 milijuna, što smatraju sjajnim poslom. Ovaj transfer je novi veliki uspjeh hrvatskog menadžera Andyja Bare i agencije Niagara, potvrđujući njihov utjecaj na tržištu.

No euforiju na Anfieldu ubrzo je zamijenila zabrinutost. Samo dan nakon što je transfer potvrđen, a liječnički pregled obavljen u kampu reprezentacije u SAD-u, iz Španjolskog nogometnog saveza stigle su loše vijesti. Munoz je na pripreme za SP stigao s problemom sa zadnjom ložom, no tijekom oporavka dogodila se "dodatna mišićna ozljeda" koja će odgoditi njegov povratak na teren. Njegov daljnji nastup na turniru sada je pod velikim upitnikom. Vijest je posebno zabrinjavajuća za Liverpoolove navijače, s obzirom na to da je klub prošle sezone imao golemih problema s ozljedama tek pristiglih pojačanja.

International Friendly - Spain v Serbia
Foto: Pablo Morano/REUTERS

*uz korištenje AI-ja

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