'Angažman Halilovića bio bi baš sjajan posao za njega i Hajduk'

Hajdukova legenda Ivan Gudelj vodio je u mlađim kategorijama sve hrvatske reprezentativce osim Ivana Rakitića i tvrdi kako je Alen Halilović jedan od pet najvećih talenata koje su prošle kroz njegove selekcije...

<p>Ako nekome moje mišljenje i preporuka nešto znači, ja bih digao obje ruke za to da Hajduk dovede <strong>Alena Halilovića</strong>, kazao je <strong>Ivan Gudelj</strong>, Hajdukova legenda, ali i izbornik koji je u dvije generacije vodio Halilovića.</p><p>- On je jedan od pet najvećih talenata koje sam u karijeri vodio, a ne zaboravite da su kroz mlade reprezentacije u kojima sam bio izbornik prošli svi "vatreni" izuzev <strong>Ivana Rakitića</strong>, koji se tek kao senior opredijelio za Hrvatsku.</p><p>Iako je mladi veznjak debitirao prije osam godina i u međuvremenu nije napravio karijeru kakvu su svi od njega očekivali, Gudelj je uvjeren da to može napraviti.</p><p>- I meni je jako žao što Alen nije napravio više, ali ja za sve mlade igrače, pa tako i za njega, imam razumijevanja. Ne zaboravite što se sve oko njega događalo, da je bio projekt kluba, da je debitirao za A reprezentaciju sa 16 godina, da je a 18 potpisao za Barcelonu... U njegovom slučaju sve je išlo nekako ubrzano, a sve to nije bilo prirodno, i svo to pumpanje atmosfere i želja da ga se što prije plasira na tržište i te kako je utjecalo na njega. Siguran sam da je i on svjestan situacije u kojoj se nalazi te da će donijeti pravu odluku.</p><p>Gudelj smatra da bi dolazak u Hajduk pomogao Alenu, ali da bi i Hajduk od njega imao itekako koristi.</p><p>- Hajduk dugo nije imao tako plemenitog igrača, još od <strong>Senijada Ibričića</strong> ili <strong>Nike Kranjčara</strong>. Mislim da bi to bila obostrana korist, jer on sigurno ima golemi motiv da se dokaže i da se vrati u reprezentaciju, a sutra i u neki veliki klub u inozemstvu. Na žalost nije sve išlo onako kako smo svi mi očekivali, ali ja i dalje vjerujem u njegov talent te da bi mu nastupi za Hajduk u hrvatskoj ligi pomogli da vrati samopouzdanje i formu te da bi mu to bila dobra odskočna daska za neki budući transfer, od koga će na koncu i Hajduk imati koristi.</p><p>Jednu stvar je Gudelj želio posebno istaći.</p><p>- Hrvatska je mala zemlja, naša baza je bez obzira na dijasporu mala i ne smijemo sebi dopustiti olako propadanje talentiranih igrača, a Alen je definitivno jedan od talenta za koga još uvijek nije kasno da taj svoj talent potvrdi igrama na terenu. Vjerujem da bi ga, bez obzira što je dijete Dinama, splitska publika brzo prihvatila, jer oni vole znalce... - zaključio je Gudelj.</p>