Na pomolu veliki transfer, Alen Halilović pregovara s Hajdukom

Pitanje je ima li u Haliloviću dovoljno ambicije da u kontinuitetu igra ozbiljan nogomet i pomogne Hajduku i može li Hajduk pomoći Haliloviću da se opet nametne izborniku Daliću?

<p><strong>Alen Halilović </strong>pregovara s <strong>Hajdukom</strong> i obostrana je želja da nekadašnja velika nada <strong>Dinama </strong>i hrvatske nogometne reprezentacije karijeru nastavi na Poljudu. Vijest nam je neslužbeno potvrđena s obje strane, no jednako tako i da je cijela priča još uvijek na razini razgovora te ni blizu realizaciji. Ali, dok se pregovara znači da se i pokušava naći načina da se transfer i dogovori.</p><p>A da mogući transfer Halilovića u Hajduk nije baš 'grom iz vedra neba' kao što je bio primjerice transfer Nike Kranjčara, potvrđuje i činjenica da Alen i onako dobar dio svog slobodnog vremena već godinama provodi u Splitu, gdje trenira i priprema se pod paskom bivšeg kondicijskog trenera Hajduka Marija Tomljanovića. I ranije su postojale ideje i tražila se mogućnost da Alen potpiše ugovor s Hajdukom, no uvijek bi se ispriječila visoka odšteta koju Hajduk nije mogao platiti, kao uostalom ni Alenovu godišnju gažu koja je prelazila milijun eura.</p><p>No sada je situacija posve drugačija. Alen je bez kluba, što znači da može doći odmah i bez odštete, a i mjesečna primanja na koja bi pristao navodno ne prelaze okvire onoga što je Hajduk plaćao i plaća igračima koje dovodi. Alenova velika želja je da se vrati u krug reprezentativaca, po mogućnosti što prije kako bi kandidirao za Euro iduće godine, i Hajduk mu izgleda kao vrlo zanimljiva opcija. Za sada se najvećom zaprekom čini to što Hajduk još uvijek nije izabrao novog predsjednika, zbog čega su na čekanju i svi važniji poslovi, pa tako i potencijalni transferi. A Halilovića navodno žele i u Osijeku...</p><p>Ako je vjerovati informacijama s Poljuda, Hajdukova struka je za transfer, svjesni su da im nedostaje 'desetka' koja zna s loptom, no i oni su oprezni i pitaju se kako bi reagirali navijači na dovođenje bivše velike nada Dinama. Kad se tome doda i da predsjednik na odlasku Marin Brbić nema ovlasti odobriti ovaj transfer, kao i da ga Nadzorni odbor nije sklon odobriti prije nego li izaberu novog predsjednika, jasno je zbog čega je Alen danas i jako blizu, ali u isto vrijeme i jako daleko od dresa Hajduka.</p><p>Ono što se svi skupa pitamo je ima li u Alenu Haliloviću još dovoljno želje i ambicije da u kontinuitetu igra ozbiljan nogomet i pomogne Hajduku da se vrati u vrh hrvatskog nogometa, kao i može li Hajduk pomoći Haliloviću da se dobrim igrama u kontinuitetu nametne izborniku Zlatku Daliću? Iz igraču bliskih krugova saznajemo da je Alen svjestan situacije u kojoj se nalazi te da je spreman na sve kako bi 'oživio' karijeru, jer, iako je iza njega već osam godina seniorskog nogometa i preko 200 utakmica, tek je nedavno proslavio 24. rođendan i pred njim je još desetak godina ozbiljnog nogometa.</p><p>U Alenovoj karijeri sve je išlo ubrzanim tempom. Bio je 'projekt' čelnika Dinama koji su ga pompozno najavljivali i gurnuli u vatru seniorskog nogometa još kao juniora. Debitirao je 29. rujna 2012. u derbiju Dinama i Hajduka u Maksimiru, a već u idućem kolu postigao je i svoj prvi seniorski gol. Alen je i najmlađi debitant u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, tadašnji izbornik Igor Štimac dao mu je priliku za prvi nastup par dana prije 17. rođendana, a s tek navršenih 18. potpisao je petogodišnji ugovor s Barcelonom.</p><p>No kao i mnogi mladi igrači prije njega, nije uspio u velikoj Barci, za koju je odigrao svega jedan službeni susret. Kasnije ga je put vodio u HSV i Milan, u međuvremenu je odlazio na posudbe u Sporting Gijón, Las Palamas, Standard i Heerenveen... Iako je od starta imao trasiran put i priliku da napravi sjajnu karijeru, dojam je da je rani odlazak u Barcelonu bio jako loš potez koji je Alenovu karijeru odveo u krivom smjeru. Sada traži novu priliku, u Hajduku ili nekom drugom klubu...</p>