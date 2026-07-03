Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva, a Zlatku Daliću istekao je ugovor na mjestu izbornika. Ako želi nastaviti, tako će i biti, ali ako kaže da je kraj, HNS mora tražiti nasljednika. Tko je najbolji izbor?
ANKETA Ako Dalić ode, tko bi trebao sjesti na klupu Hrvatske?
Hrvatska je na neviđen, šokantan način ispala od Portugala (2-1) sa Svjetskog prvenstva. O odluci suca vode se rasprave i vodit će se još danima. Zlatu Daliću istekao je ugovor na mjestu hrvatskog izbornika tako da je službeno izbornička klupa prazna, a još nije odlučeno hoće li Dalić nastaviti voditi reprezentaciju.
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Sve je u rukama Zlatka Dalića. Ako on bude htio nastaviti voditi reprezentaciju tako će i biti. S druge strane, ako odlučio da je ovo kraj, Savez se mora okrenuti njegovom nasljedniku. Nekoliko imena je u opticaju, a najviše se spominju tri. To su Slaven Bilić, Nenad Bjelica i Ivica Olić. Moguća opcija je i Igor Tudor, koji je neslavno završio svoj mandat u Tottenhamu.
Slaven Bilić već je vodio hrvatsku reprezentaciju i ostavio je dubok trag. Upravo je tijekom svog prvog mandata, nakon Svjetskog prvenstva 2006., pokrenuo smjenu generacija te pružio priliku igračima poput Modrića, Ćorluke, Eduarda i Mandžukića, koji su kasnije obilježili jednu eru hrvatskog nogometa.
Danas 57-godišnji stručnjak iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru i iskustvo rada u različitim sredinama, zbog čega ga velik dio navijača i dalje smatra ozbiljnim kandidatom za klupu "vatrenih". Ipak, određene dvojbe izaziva činjenica da u posljednjim angažmanima nije ostvario rezultate kakvi su ga nekad krasili. Epizode u Beijing Guoanu, Watfordu i Al Fatehu završile su bez većeg odjeka, a već neko vrijeme nije aktivno radio kao trener.
Nenad Bjelica godinama se spominje kao potencijalni hrvatski izbornik, a ni sam nije skrivao da mu je vođenje reprezentacije jedan od najvećih trenerskih ciljeva. Riječ je o treneru s bogatim međunarodnim iskustvom, koji se odlično snalazi u radu s igračima različitih profila, a uz to govori nekoliko stranih jezika.
Najveći trag ostavio je na klupi Dinama, s kojim je ostvario neke od najznačajnijih europskih rezultata u novijoj klupskoj povijesti, dok je tijekom karijere radio i u ligama Petice, predvodeći Union Berlin. Ipak, posljednjih godina nije uspio ostvariti dugoročniji kontinuitet. Angažmani u Trabzonsporu, Union Berlinu i tijekom drugog mandata u Dinamu završili su ranije nego što se očekivalo, što je neizbježno ostavilo upitnike oko njegove kandidature.
Ivica Olić izbornik je U-21 reprezentacije te se on nameće kao glavni kandidat. Na Svjetskom prvenstvu bio je uz Zlatka Dalića kao pomoćnik te jako dobro poznaje igrače i sustav. HNS je često kroz povijest priliku na klupi A reprezentacije davao izbornicima mlade vrste, tim su putem prošli i Bilić i Kovač, čak je i Dalić svojedobno bio pomoćnik Dražena Ladića na klupi U-21 vrste.
Mi vas pitamo, tko bi trebao doći na klupu Hrvatske, ako Zlatko Dalić odluči da je kraj.
Ako Dalić ode, tko je najbolja opcija za njegovog nasljednika?
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