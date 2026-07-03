ANKETA Ako Dalić ode, tko bi trebao sjesti na klupu Hrvatske?

Hrvatska je na neviđen, šokantan način ispala od Portugala (2-1) sa Svjetskog prvenstva. O odluci suca vode se rasprave i vodit će se još danima. Zlatu Daliću istekao je ugovor na mjestu hrvatskog izbornika tako da je službeno izbornička klupa prazna, a još nije odlučeno hoće li Dalić nastaviti voditi reprezentaciju.

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Sve je u rukama Zlatka Dalića. Ako on bude htio nastaviti voditi reprezentaciju tako će i biti. S druge strane, ako odlučio da je ovo kraj, Savez se mora okrenuti njegovom nasljedniku. Nekoliko imena je u opticaju, a najviše se spominju tri. To su Slaven Bilić, Nenad Bjelica i Ivica Olić. Moguća opcija je i Igor Tudor, koji je neslavno završio svoj mandat u Tottenhamu.

Slaven Bilić već je vodio hrvatsku reprezentaciju i ostavio je dubok trag. Upravo je tijekom svog prvog mandata, nakon Svjetskog prvenstva 2006., pokrenuo smjenu generacija te pružio priliku igračima poput Modrića, Ćorluke, Eduarda i Mandžukića, koji su kasnije obilježili jednu eru hrvatskog nogometa.

Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Danas 57-godišnji stručnjak iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru i iskustvo rada u različitim sredinama, zbog čega ga velik dio navijača i dalje smatra ozbiljnim kandidatom za klupu "vatrenih". Ipak, određene dvojbe izaziva činjenica da u posljednjim angažmanima nije ostvario rezultate kakvi su ga nekad krasili. Epizode u Beijing Guoanu, Watfordu i Al Fatehu završile su bez većeg odjeka, a već neko vrijeme nije aktivno radio kao trener.

Nenad Bjelica godinama se spominje kao potencijalni hrvatski izbornik, a ni sam nije skrivao da mu je vođenje reprezentacije jedan od najvećih trenerskih ciljeva. Riječ je o treneru s bogatim međunarodnim iskustvom, koji se odlično snalazi u radu s igračima različitih profila, a uz to govori nekoliko stranih jezika.

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Najveći trag ostavio je na klupi Dinama, s kojim je ostvario neke od najznačajnijih europskih rezultata u novijoj klupskoj povijesti, dok je tijekom karijere radio i u ligama Petice, predvodeći Union Berlin. Ipak, posljednjih godina nije uspio ostvariti dugoročniji kontinuitet. Angažmani u Trabzonsporu, Union Berlinu i tijekom drugog mandata u Dinamu završili su ranije nego što se očekivalo, što je neizbježno ostavilo upitnike oko njegove kandidature.

Ivica Olić izbornik je U-21 reprezentacije te se on nameće kao glavni kandidat. Na Svjetskom prvenstvu bio je uz Zlatka Dalića kao pomoćnik te jako dobro poznaje igrače i sustav. HNS je često kroz povijest priliku na klupi A reprezentacije davao izbornicima mlade vrste, tim su putem prošli i Bilić i Kovač, čak je i Dalić svojedobno bio pomoćnik Dražena Ladića na klupi U-21 vrste.

SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mi vas pitamo, tko bi trebao doći na klupu Hrvatske, ako Zlatko Dalić odluči da je kraj.