Obavijesti

Sport

Komentari 14
PITAMO VAS

ANKETA Ako Dalić ode, tko bi trebao sjesti na klupu Hrvatske?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Ako Dalić ode, tko bi trebao sjesti na klupu Hrvatske?
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva, a Zlatku Daliću istekao je ugovor na mjestu izbornika. Ako želi nastaviti, tako će i biti, ali ako kaže da je kraj, HNS mora tražiti nasljednika. Tko je najbolji izbor?

Admiral

Hrvatska je na neviđen, šokantan način ispala od Portugala (2-1) sa Svjetskog prvenstva. O odluci suca vode se rasprave i vodit će se još danima. Zlatu Daliću istekao je ugovor na mjestu hrvatskog izbornika tako da je službeno izbornička klupa prazna, a još nije odlučeno hoće li Dalić nastaviti voditi reprezentaciju.

Pokretanje videa...

Luka Modrić nakon Portugala VIDEO
Luka Modrić nakon Portugala | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Sve je u rukama Zlatka Dalića. Ako on bude htio nastaviti voditi reprezentaciju tako će i biti. S druge strane, ako odlučio da je ovo kraj, Savez se mora okrenuti njegovom nasljedniku. Nekoliko imena je u opticaju, a najviše se spominju tri. To su Slaven Bilić, Nenad Bjelica i Ivica Olić. Moguća opcija je i Igor Tudor, koji je neslavno završio svoj mandat u Tottenhamu. 

Slaven Bilić već je vodio hrvatsku reprezentaciju i ostavio je dubok trag. Upravo je tijekom svog prvog mandata, nakon Svjetskog prvenstva 2006., pokrenuo smjenu generacija te pružio priliku igračima poput Modrića, Ćorluke, Eduarda i Mandžukića, koji su kasnije obilježili jednu eru hrvatskog nogometa.

Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo
Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Danas 57-godišnji stručnjak iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru i iskustvo rada u različitim sredinama, zbog čega ga velik dio navijača i dalje smatra ozbiljnim kandidatom za klupu "vatrenih". Ipak, određene dvojbe izaziva činjenica da u posljednjim angažmanima nije ostvario rezultate kakvi su ga nekad krasili. Epizode u Beijing Guoanu, Watfordu i Al Fatehu završile su bez većeg odjeka, a već neko vrijeme nije aktivno radio kao trener.

Nenad Bjelica godinama se spominje kao potencijalni hrvatski izbornik, a ni sam nije skrivao da mu je vođenje reprezentacije jedan od najvećih trenerskih ciljeva. Riječ je o treneru s bogatim međunarodnim iskustvom, koji se odlično snalazi u radu s igračima različitih profila, a uz to govori nekoliko stranih jezika.

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Najveći trag ostavio je na klupi Dinama, s kojim je ostvario neke od najznačajnijih europskih rezultata u novijoj klupskoj povijesti, dok je tijekom karijere radio i u ligama Petice, predvodeći Union Berlin. Ipak, posljednjih godina nije uspio ostvariti dugoročniji kontinuitet. Angažmani u Trabzonsporu, Union Berlinu i tijekom drugog mandata u Dinamu završili su ranije nego što se očekivalo, što je neizbježno ostavilo upitnike oko njegove kandidature.

Ivica Olić izbornik je U-21 reprezentacije te se on nameće kao glavni kandidat. Na Svjetskom prvenstvu bio je uz Zlatka Dalića kao pomoćnik te jako dobro poznaje igrače i sustav. HNS je često kroz povijest priliku na klupi A reprezentacije davao izbornicima mlade vrste, tim su putem prošli i Bilić i Kovač, čak je i Dalić svojedobno bio pomoćnik Dražena Ladića na klupi U-21 vrste.

SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mi vas pitamo, tko bi trebao doći na klupu Hrvatske, ako Zlatko Dalić odluči da je kraj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brown novi igrač Bayerna, Real nikad nije ni želio dovesti Fernandeza
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brown novi igrač Bayerna, Real nikad nije ni želio dovesti Fernandeza

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Fifa se oglasila o poništenom golu. U komentarima masakr
ZALEĐE U 104. MINUTI

Fifa se oglasila o poništenom golu. U komentarima masakr

Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala, objavila je Fifa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026