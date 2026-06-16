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ANKETA Biste li odmah potpisali srebrnu medalju za 'vatrene'?

Piše 24sata,
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ANKETA Biste li odmah potpisali srebrnu medalju za 'vatrene'?
ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018. | Foto: PIXSELL

U HRT-ovoj emisiji buknula je rasprava: većina u studiju odmah bi potpisala srebro za Vatrene na SP-u, dok voditeljica Miletić želi riskirati za zlato

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U studiju HRT-a u ponedjeljak pokrenula se zanimljiva rasprava tijekom emisije Americana. Oni su postavili pitanje biste li odmah potpisali da hrvatska nogometna reprezentacija osvoji srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. To bi značio novi povijesni podvig za "vatrene", ali i još jedan bolni poraz u finalu, stoga je svakako zanimljiva tema za raspravu u nogometnim kuloarima. 

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Šapit i gotovo svi ostali u studiju, a to su bili treneri Krunoslav Rendulić i Krunoslav Jurčić te Tomislav Ivković, složili su se kako bi odmah potpisali da "vatreni" budu srebrni na ovom Mundijalu.

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Jedino se voditeljica Miletić nije složila s njima. Ona bi radije prihvatila rizik i nadala se zlatnoj medalji, koja ipak sjaji više nego sve ostale. A što vi mislite? Glasujte u anketi!

Biste li odmah potpisali srebrnu medalju za 'vatrene'?

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