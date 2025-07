ANKETA Boban i Petković imaju dvije različite verzije događaja. Čijoj strani više vjerujete?

Prije desetak dana Zvonimir Boban prvi je put za klupske stranice iznio svoju verziju priče o tome kako se rastao sa senatorima u Dinamu. Podsjetimo, početkom lipnja raskinuo je ugovor s Markom Pjacom i Brunom Petkovićem, a upravo se o rastanku s nekadašnjim napadačem "modrih" najviše raspravljalo.

Bobanova verzija događaja

Boban je ovako opisao njihov razgovor koji je prethodio raskidu ugovora:

- Od početka sam pokušavao stvoriti odnos u kojem svatko tko razumije nogomet u Hrvatskoj zna da, ako Bruno Petković igra motivirano i spremno, gotovo da si već pobijedio pola prvenstva. Pa to svi znamo. Nadao sam se da može povesti momčad dalje kao pravi kapetan. Ali za to je bila potrebna prekretnica i u njegovu razmišljanju o sebi kao profesionalcu i kao nogometašu. Rekao sam mu: "Bruno, budi pravi kapetan. Podrži igrače, podrži novog trenera. Moraš dosegnuti višu razinu profesionalizma. Ne znamo koliko si zdrav ili nisi. Ako odigraš par mjeseci kako treba, jer ovu godinu nisi igrao 70 posto, napravit ćemo sve za tebe. Dobit ćeš maksimalan ugovor" - rekao je Boban i dodao:

- Izvršni odbor donio je neke odluke i financijske regulative. "Pokušat ćemo da budeš što bolje plaćen pa ćemo vidjeti. Siguran sam da možeš odigrati najbolju sezonu svog života ako si zdrav. Mi to sad ne znamo. Imamo li dogovor?" On je rekao: "Nemamo. Moram razmisliti o svemu sedam dana." A ja sam rekao: "Gle, bolje je onda da svatko ide svojim putem." U tom trenutku morao sam donijeti odluku jer se nalazim na toj poziciji i vidio sam da bi to moglo postati problem za Brunu, za Dinamo, za sve. Najbolje je bilo da se oprostimo. To smo napravili na elegantan, uredan način s mojim dugogodišnjim prijateljem Ivanom Cvjetkovićem, koji Bruni već više od deset godina vodi karijeru. I to je bilo jako korektno. Barem sam sretan što smo sve završili u miru i blagoslovu, iako je to bolan rastanak. Ali možda je i dobar, i za Dinamo i za Brunu. Jednostavno, bilo je očito da je teško ići dalje zajedno.

Zagreb: Na konferenciji za medije predstavljeni su novi igrači Dinama, Scott McKenna i Dion Drena Beljo | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Petkovićeva verzija događaja

Sada je na red došla Petkovićeva verzija događaja. On tvrdi da je Boban rekao istinu, ali da je izostavio ključne detalje zbog kojih je došlo do rastanka. Sadašnji napadač Kocaelispora iznio je i teške optužbe na račun legendarnog "vatrenog":

- Zvone mi je prije utakmice s Varaždinom rekao da ćemo razgovarati. Nisam bio jedini, bilo nas je sedam, osam. Ja sam bio prvi, a on je rekao da sam kasnio jer ga ne poštujem. Kasnio sam tri minute, imam poruke, mogu sve potvrditi na kamerama. Nisam spavao jer sam nakon šest godina izgubio prvenstvo, a za to nemam opravdanje. Osjećao sam se katastrofalno - počeo je Petković i nastavio:

Foto: Podcast Inkubator/Screenshot

- Razgovarali smo 30 do 40 minuta. On mi je objašnjavao kako bi sve trebalo funkcionirati. Predstavio mi je projekt, rekao mi da se moram promijeniti, da sam ja kapetan... Sve je to bilo u redu. Mediji su prikazali da je Zvone tražio da budem profesionalac, a da sam ja navodno rekao da nemamo dogovor. Tako ispadam neprofesionalan i ispadne da se želim zafrkavati. To nije istina. Zvone mi je rekao da ulazim u zadnju godinu ugovora, ali da treniram dva, tri mjeseca pa ćemo razgovarati o novom ugovoru. Nakon toga je ustao i rekao: "Dogovorili smo se, ostaješ." Ja sam odgovorio: "Čekajte, ako vam dam ruku, kao da sam potpisao ugovor. Dajte mi sedam, osam dana da se odmorim pa se vidimo." Zvone je zakolutao očima. Ja imam teoriju da ima bipolarni poremećaj. Rekao mi je: "Ti nisi siguran da ostaješ?", okrenuo mi je leđa i dodao: "Možeš odmah ići tražiti novi klub." Ja sam ustao, a onda me pitao: "Od čega se trebaš odmoriti?" Tu smo započeli raspravu, od čega sam umoran ako nisam igrao. Ja sam mu rekao da sam psihički umoran - ispričao je Petković u Podcast Inkubatoru.

- Još jedan detalj. Kada je Fabio Cannavaro došao u klub, ljudi su mu rekli da će imati problema sa senatorima. On mi je kasnije rekao da s nama nije imao nijedan problem. Od svega toga moram se smiriti i odmoriti. Rekao mi je: "Vidimo se za sedam dana pa ćemo razgovarati." Sutradan je nazvao mog menadžera i rekao da je klub odlučio da ne moram doći na pripreme i da su me izbacili iz ekipe - kazao je i zaključio:

- Još jedna stvar me posebno zasmetala, a dogodila se 30 minuta nakon toga. Sjeo sam s Ademijem, a on je mom suigraču rekao ovim riječima: "On nema te pare, on vraća novce Zdravku." Takve stvari može govoriti samo čovjek koji ima ozbiljan problem u glavi. Ne dopuštam da mi itko piša po obrazu. Zvone, tako se u Dinamu ne možeš ponašati.

Imamo dvije različite verzije prče, a zanima nas na čijoj ste strani. Jednog od najboljih napadača u novijoj povijesti kluba, Petkovića, ili apsolutnoj legendi hrvatskog nogometa Bobana?