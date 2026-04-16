ANKETA Buni li se Real s pravom na suđenje Slavka Vinčića u LP?

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Michaela Stache/REUTERS

Bayern izbacio Real Madrid iz Lige prvaka, ali suđenje Slavka Vinčića izazvalo kaos. Real se žalio na isključenje Camavinge, a Vinčićevo suđenje izazvalo je bijes navijača i medija

Spektakularni golovi i potpuni kaos na kraju utakmice. To je najbolji opis uzvratnog susreta četvrtfinala Lige prvaka u kojem je Bayern s 4-3 (ukupnih 6-4) izbacio Real Madrid i osigurao si polufinale protiv PSG-a. Jedan od glavnih aktera bio je i sudac Slavko Vinčić, što svakako nije dobra vijest, a na njegove odluke žalila su se oba tabora.

Najglasniji bio je Real, pogotovo nakon isključenja Eduarda Camavinge. Slovenac je Francuzu pokazao drugi žuti, odnosno isključujući, karton jer je spriječio da Bayern izvede loptu nakon faula. Na tu odluku poludjela je cijela Realova klupa, igrači na terenu, navijači na stadionu i pred ekranima, a onda i svi španjolski mediji. Kada je sviran kraj, igrači su odmah okružili Vinčića i počeli s prigovorima.

- ​Čovječe, ne možeš na ovoj razini pokazati takvo isključenje! To je pitanje zdravog razuma. Kako možeš ostaviti momčad s desetoricom zbog toga? Pomaknuo je loptu četiri metra... To je upravljanje utakmicom, a Vinčićevo upravljanje bilo je pogrešno - rekao je za As španjolski sudački analitičar Iturralde.

Vinčić je imao i nekoliko odluka koje nisu išle na ruku Bayernu, ali je Real bio glasniji nakon utakmice. Mi vas u anketi pitamo buni li se Real opravdano na suđenje Slavka Vinčića.

