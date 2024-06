ANKETA Dalić je opet produljio rok Vlašiću. Treba li ga čekati?

Kakvo je stanje s Nikolom Vlašićem? Bilo je to jedno od pitanja Zlatku Daliću nakon što je objavio popis igrača za Europsko prvenstvo i na njemu je osvanulo Vlašićevo ime, iako se Torinov igrač ozlijedio neposredno prije. Izbornik je ovako objasnio svoj izbor:

- Oporavak Nikole Vlašića ide jako dobro. Stalno se čuje s našim liječnicima i s Lukom Milanovićem. Dogovor je da do 1. lipnja bude spreman maksimalno. Ako ne bude spreman do tad, on će reći iskreno što osjeća, mi ćemo ga vratiti kući. Takav je dogovor. Pa bismo pozvali nekog s pretpoziva ako neće moći.

Kakvo je stanje s Nikolom Vlašićem?, pitali smo ponovno izbornika u nedjelju, kada je taj rok prošao, a Niksi je s reprezentacijom odradio svega dva treninga.

- Zadnji rok nam je 7. lipnja, neka tako ostane, volio bih da ostane s nama. Puno se priča, može ovaj ili onaj, ali želim imati momčad s kojom sam prošao kvalifikacije, imati to zajedništvo. Sve što smo napravili, bilo je zbog toga. Želim da je Vlašić s nama, treba nam ta kohezija, teško je dovesti na Euro nekoga tko nikada nije bio s nama. Nitko nije kvalitetom se toliko nametnuo da bih to napravio. Gledam i zasluge i zajedništvo, vjerujem da će Nikola biti dobar, da neću mijenjati svoju odluku - odgovorio je Dalić.

Vlašić (26) je trenirao u Splitu, uz program stožera "vatrenih", ali i nadzor oca Joška. A Dalić je očigledno promijenio plan i još jedanput prolongirao rok dokad će čekati Niksija. Do kraja, do kad mora Uefi predati popis.

Vlašić je dva treninga u Rijeci odradio odlično i svi su uvjereni da će biti spreman. Pri čemu je znakovita Dalićeva izjava da ga želi imati u ekipi pod svaku cijenu zbog zajedništva. Niksi nije lider kao Modrić, nije zabavljač kao Vida, ali puno znači za pozitivnu atmosferu u momčadi. A i više je puta ušao i donio energiju, impuls.

U 55 utakmica za Hrvatsku zabio je osam golova uz tri asistencije. Samo je 25 puta bio u prvih 11, a svega je devet puta na terenu proveo svih 90 minuta. Posljednji put još 1. rujna 2021. u kvalifikacijskom remiju u Rusiji 0-0.

Dalić jako cijeni Vlašićev pozitivan duh i karakter, a na terenu njegovu svestranost, jer može pokriti više pozicija.

No, znakovite su i riječi da se nitko od igrača s pretpoziva nije nametnuo dovoljno da izbornik prelomi i odrekne se Vlašića. Pretpoziv su, podsjetimo, od veznih igrača dobili Jakić, Fruk, Sigur i Petar Sučić.