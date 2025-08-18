ANKETA Dalić stavio Sučića na hlađenje zbog svadbe. Slažete li se s njegovom odlukom?

Luka Sučić (22) debitirao je za hrvatsku reprezentaciju u studenom 2021. godine i odmah naznačio kako bi mogao jednog dana biti jedan od nositelja u budućnosti pa možda i nasljednik Luke Modrića. Izbornik Zlatko Dalić tako ga je tretirao, jedno vrijeme je čak bio i prvotimac, odigrao ukupno 17 utakmica, sudjelovao na SP-u u Katru i na Euru u Njemačkoj.

Dalić ga je cijenio zbog nogometnog umijeća, radio je, šutio i dokazao se, ali prije dva mjeseca Sučić je napravio kobnu pogrešku zbog koje ga neko vrijeme neće biti u reprezentaciji.

Izbornik je objavio popis igrača za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za SP u rujnu protiv Farskih otoka i Crne Gore, a na popisu nema nogometaša Real Sociedada. Dalić nije otkrio razlog nepozivanja, no on se lako da iščitati.

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo

Podsjetimo, veznjak Real Sociedada je u lipnju propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke jer je otišao na sestrino vjenčanje, bez obzira na savjete suigrača da ostane s momčadi. Hrvatska je pobijedila 5-1, ali Daliću taj potez nije najbolje sjeo. Sučić se htio priključiti momčadi na dan utakmice, no izbornik mu je poručio da ako ode, ne mora se više ni vraćati.

Poruka izbornika je jasna: igranje za reprezentaciju Hrvatske je čast i privilegija i mora biti prioritet svakome igraču. Sučić će novu priliku čekati do nekog od idućih okupljanja, a pred njim je težak zadatak u misiji da se ponovno nametne jer u veznom redu je najveća konkurencija.

Nije ovo prvi put da Dalić nekog od igrača stavi na hlađenje. Nekoliko njih osjetilo je na svojoj koži njegove odgojne mjere, a sada će morati i talentirani veznjak. A mi vas pitamo, slažete li se s izbornikovom odlukom?