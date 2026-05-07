Situacija u polufinalu Lige prvaka između Bayerna i PSG-a potaknula je raspravu je li Hajduk zakinut u četvrtfinalnom dvoboju protiv Rijeke u Kupu
ANKETA Dvije gotovo identične ruke, dvije drukčije odluke. Je li Hajduk oštećen protiv Rijeke?
Situacija iz Münchena ponovno je otvorila pitanje kriterija za igranje rukom, pogotovo zato što je gotovo identična situacija u hrvatskom nogometu ranije ove sezone završila potpuno drukčijom odlukom. Iako su prema pravilima IFAB-a Portugalac João Pinheiro i VAR soba ispravno procijenili situaciju u korist PSG-a, slučaj iz četvrtfinala Kupa između Rijeke i Hajduka pokazuje koliko interpretacija pravila i dalje izaziva konfuziju.
Uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka između Bayerna i Paris Saint-Germaina obilježila je situacija iz 31. minute koja je izazvala burne reakcije domaćih igrača i navijača na Allianz Areni. Nakon opasnog pokušaja Josipa Stanišića s ruba kaznenog prostora golman Safonov nespretno je odbio loptu, a Vitinha ju je potom pokušao izbiti iz opasne zone. Portugalski veznjak pritom je pogodio suigrača Joãa Nevesa ravno u ruku unutar kaznenog prostora PSG-a. Situaciju pogledajte OVDJE.
Igrači Bayerna odmah su okružili portugalskog suca Joãa Pinheira i tražili kazneni udarac, no sudac nije pokazao na bijelu točku, a nije reagirala ni VAR soba. Usporene snimke pokazale su da je lopta pogodila Nevesa u ruku koja se nalazila u neprirodnom položaju, zbog čega je odluka mnogima djelovala nelogično.
Ipak, prema pravilima IFAB-a, Pinheiro je donio ispravnu odluku. Pravilo o igranju rukom navodi da sudac neće dosuditi prekršaj kada igrača u ruku pogodi lopta koju je prethodno odigrao njegov suigrač, osim ako lopta nakon toga izravno završi u golu ili igrač odmah potom postigne pogodak.
Ta situacija podsjetila je na četvrtfinale Hrvatski nogometni kup između Rijeke i Hajduka, nakon kojeg su Splićani ispali iz natjecanja. U 56. minuti Ron Raci glavom je odbio loptu koja je potom pogodila Huga Guillamóna u ruku. Sudac Patrik Kolarić isprva nije pokazao na bijelu točku, no nakon poziva iz VAR sobe i pregleda snimke promijenio je odluku te dosudio kazneni udarac.
Dantas je potom realizirao jedanaesterac za 1-1. Šef sudaca Bertrand Layec tada je odluku proglasio ispravnom uz obrazloženje da je:
- pozicija ruke jasno proširivala tijelo braniča
- postojala kretnja ruke prema lopti prije kontakta
Upravo zbog toga dio javnosti sada povlači paralelu između dvije gotovo identične situacije i pita se zašto je u Rijeci dosuđen kazneni udarac, dok Bayern protiv PSG-a nije dobio ništa.
Je li Hajduk oštećen u utakmici protiv Rijeke?
