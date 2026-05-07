ANKETA Dvije gotovo identične ruke, dvije drukčije odluke. Je li Hajduk oštećen protiv Rijeke?

Piše Domagoj Vugrinović,
Situacija u polufinalu Lige prvaka između Bayerna i PSG-a potaknula je raspravu je li Hajduk zakinut u četvrtfinalnom dvoboju protiv Rijeke u Kupu

Situacija iz Münchena ponovno je otvorila pitanje kriterija za igranje rukom, pogotovo zato što je gotovo identična situacija u hrvatskom nogometu ranije ove sezone završila potpuno drukčijom odlukom. Iako su prema pravilima IFAB-a Portugalac João Pinheiro i VAR soba ispravno procijenili situaciju u korist PSG-a, slučaj iz četvrtfinala Kupa između Rijeke i Hajduka pokazuje koliko interpretacija pravila i dalje izaziva konfuziju.

Uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka između Bayerna i Paris Saint-Germaina obilježila je situacija iz 31. minute koja je izazvala burne reakcije domaćih igrača i navijača na Allianz Areni. Nakon opasnog pokušaja Josipa Stanišića s ruba kaznenog prostora golman Safonov nespretno je odbio loptu, a Vitinha ju je potom pokušao izbiti iz opasne zone. Portugalski veznjak pritom je pogodio suigrača Joãa Nevesa ravno u ruku unutar kaznenog prostora PSG-a. Situaciju pogledajte OVDJE.

Igrači Bayerna odmah su okružili portugalskog suca Joãa Pinheira i tražili kazneni udarac, no sudac nije pokazao na bijelu točku, a nije reagirala ni VAR soba. Usporene snimke pokazale su da je lopta pogodila Nevesa u ruku koja se nalazila u neprirodnom položaju, zbog čega je odluka mnogima djelovala nelogično.

Ipak, prema pravilima IFAB-a, Pinheiro je donio ispravnu odluku. Pravilo o igranju rukom navodi da sudac neće dosuditi prekršaj kada igrača u ruku pogodi lopta koju je prethodno odigrao njegov suigrač, osim ako lopta nakon toga izravno završi u golu ili igrač odmah potom postigne pogodak.

Ta situacija podsjetila je na četvrtfinale Hrvatski nogometni kup između Rijeke i Hajduka, nakon kojeg su Splićani ispali iz natjecanja. U 56. minuti Ron Raci glavom je odbio loptu koja je potom pogodila Huga Guillamóna u ruku. Sudac Patrik Kolarić isprva nije pokazao na bijelu točku, no nakon poziva iz VAR sobe i pregleda snimke promijenio je odluku te dosudio kazneni udarac.

Dantas je potom realizirao jedanaesterac za 1-1. Šef sudaca Bertrand Layec tada je odluku proglasio ispravnom uz obrazloženje da je:

- pozicija ruke jasno proširivala tijelo braniča
- postojala kretnja ruke prema lopti prije kontakta

Upravo zbog toga dio javnosti sada povlači paralelu između dvije gotovo identične situacije i pita se zašto je u Rijeci dosuđen kazneni udarac, dok Bayern protiv PSG-a nije dobio ništa. 

