Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti
Declan Rice (27) proglašen je igračem utakmice u uzvratu polufinala Lige prvaka između njegovog Arsenala i Atletico Madrida, a njegovo srce pripada Lauren Fryer, koju je često morao braniti od gnjusnih komentara.
Jedna takva scena dogodila se u veljači, kada je navijač rivalskog Tottenhama, na čijoj je klupi tada bio hrvatski stručnjak Igor Tudor.
Rice je nakon utakmice u razgovoru sa suigračem Bukayom Sakom opisao neugodnu situaciju koja se dogodila tijekom utakmice, kada se spremao izvesti udarac iz kuta.
"Kad sam išao izvesti korner, pokazivali su mi je, pa sam očito bio ljut," navodno je Rice rekao Saki, referirajući se na fotografiju svoje djevojke koju mu je s tribina pokazivao navijač Tottenhama.
Riječ je o Lauren Fryer, Riceovoj dugogodišnjoj partnerici s kojom je u vezi još od tinejdžerskih dana.
Par je zajedno od svoje 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa.
Fryer više puta bila meta zlobnih online napada zbog svog izgleda, zbog čega je obrisala sve fotografije s društvenih mreža.
Potez navijača time dobiva još ružniju dimenziju.
Reakcija na ovaj potez bila je gotovo jednoglasna osuda.
Ubrzo nakon utakmice, brojni ljudi, većinom navijači Arsenala, izrazili su svoje zgražanje nad postupkom navijača Spursa.
Komentari poput "Kako možeš nekoga ismijavati sa ženom koju voli?" i "Rivalstvo se svodi na podbadanje... Uplitanje nečije djevojke je jednostavno čudno i patetično" dominirali su u raspravi.
Mnogi su pozvali na akciju, tražeći da se neodgovornom pojedincu izrekne zabrana dolaska na stadion ističući kako takvo ponašanje nema mjesta u sportu.
