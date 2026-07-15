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ŠPANJOLSKA IH ČEKA

ANKETA Englezi ili Argentinci, koga želite vidjeti u finalu SP-a?

Piše Luka Tunjić,
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ANKETA Englezi ili Argentinci, koga želite vidjeti u finalu SP-a?
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS
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Engleska i Argentina jure u finale protiv Španjolske, a Messi, Kane i Bellingham spremni su za novu dramu! Tko će ostati bez sna o tituli?

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Španjolska nogometna reprezentacija danas (u srijedu) doznat će protivnika u finalu Svjetskog prvenstva. Podsjetimo, "furija" je u utorak s 2-0 sredila aktualne svjetske viceprvake, Francuze, a Argentina nastavlja obranu krune nakon što je 2022. u Katru došla do trećeg naslova prvaka.

Na putu im stoji Engleska, koja je još jednom došla u polufinale velikog natjecanja, čak četvrti put u posljednjih pet turnira (polufinale SP-a 2018. i dva finala Eura), ali "tri lava" svaki bi put ostali kratkih ruku i sad sanjaju kako će konačno podići trofej. U prilog im ide sjajna forma Harryja Kanea i Judea Bellinghama, obojica imaju po šest golova na SP-u.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

S druge strane, Lionel Messi zabio je osam komada na SP-u i igra kao u najboljim igračkim danima. Svaka pobjeda Argentine u nokaut fazi ostavila je puno "repova", a puno drame očekuje se i u polufinalnoj utakmici. Podsjetimo, Engleska je u prvom kolu s 4-2 pobijedila Hrvatsku, a sad je u igri za medalju. A koga bi vi voljeli vidjeti u finalu sa Španjolskom? Ostavite svoj glas u anketi!

Koga želite vidjeti u finalu SP-a?

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