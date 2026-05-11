ANKETA Faul koji je Arsenalu donio pobjedu podijelio Otok. Je li gol trebao biti poništen?

Nogometaši Arsenala pobijedili su u nedjelju West Ham 1-0 golom Trossarda u 83. minuti utakmice. Susret se igrao u sklopu 36. kola Premier lige na London stadionu; Artetini igrači su dominirali kroz cijelu utakmicu i zasluženo slavili, a Mateus Fernandes je promašio zicer za domaće u 78. minuti utakmice. Međutim, o utakmici se priča zbog kontroverznog prekršaja kojeg je napadač Pablo napravio nad golmanom Arsenala Rayom prije nego je, nakon gužve u kaznenom prostoru, gol za izjednačenje zabio Wilson.

Pablo je ruku položio paralelno s ramenima španjolskog vratara ispod njegovog vrata i onemogućio mu da skoči na loptu. Uz to, iz prvog pogleda se možda ne vidi, ali iz drugog kuta je vidljivo kako je stoper West Hama Todibo povlačio Rayu za dres i izbacio ga iz ravnoteže prilikom skoka.

Na scenu je nakon gola stupio VAR, a 'topnici' su vršili pritisak na suca na terenu. Glavni sudac u VAR sobi, Darren England, pozvao je Chrisa Kavanagha da pogleda snimku. Uslijedila je provjera koja je potrajala, a napetost je dosegnula vrhunac. Nakon pregleda, Kavanagh je poništio pogodak i pred cijelim stadionom na glas objasnio svoju odluku.

Arsenal do kraja sezone igra još protiv Burnleyja kod kuće (18. svibnja) i Crystal Palacea u gostima (24. svibnja). 'Topnici' imaju pet bodova više od Manchester Cityja koji ima utakmicu manje, ali ovise apsolutno o sebi i slave li na spomenutim susretima postat će prvaci Engleske. 'Građani' moraju igrati još protiv Palacea kod kuće (13. svibnja) te protiv Bournemoutha u gostima (19. svibnja) i Aston Ville na Etihadu (24. svibnja).

Ovo je bila jako važna utakmica za West Ham koji se bori za ostanak u Premier ligi. Imaju za odigrati još dvije utakmice do kraja protiv Newcastle u gostima (17. svibnja) i Leedsa kod kuće (24. svibnja). Tottenham im u sigurnoj zoni bježi jedan bod, ali ima i utakmicu manje. Spursi do kraja sezone igraju još protiv Leedsa doma (11. svibnja), Chelseaja u gostima (19. svibnja) i Evertona kod kuće (24. svibnja).