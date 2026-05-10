FOTO Nezamisliva tragedija u životu šampiona: 'Zapravo se smatram sretnim čovjekom...'

Luis Enrique ponovo je doveo PSG do finala Lige prvaka. Trener Parižana je prošao tešku tragediju kad mu je 2019. preminula kćer Xana. Na finalu prošle sezone navijači PSG-a odali su počast treneru i kćeri
Navijači PSG-a odali su počast treneru Luisu Enriqueu na prošlom finalu Lige prvaka ogromnim transparentom posvećenom njegovoj tragično preminuloj kćeri Xani.
Na transparentu je slika Enriquea s kćeri Xanom u PSG-ovim obilježjima, čime podsjećaju na emotivnu fotografiju iz 2015. godine, kada je Enrique osvojio Ligu prvaka te trostruku krunu s Barcelonom.
Tada je petogodišnja Xana ponosno zabila zastavu kluba na travnjak.
Bili su to emotivni trenuci za trenera PSG-a, baš kao i prije 10 godina, kada je uz sebe i dalje imao najmlađe od troje djece.
Enrique je zbog Xanine bolesti u lipnju 2019. napustio mjesto izbornika španjolske reprezentacije kako bi bio uz kćer tijekom njezina liječenja. Preminula je 29. kolovoza 2019.
"Moja kći više ne živi s nama devet prekrasnih godina. Imamo tisuće uspomena… Smatram se sretnim, vrlo sretnim," rekao je Enrique u dokumentarcu.
Sada je trener PSG-a opet napravio veliku stvar s pariškom momčadi i ima priliku braniti naslov prvaka Lige prvaka.
O kćeri je pričao i nakon osvojenog finala prošle godine.
"Jako sam sretan. Bilo je vrlo emotivno na kraju s transparentom navijača za moju obitelj. Ali uvijek mislim na svoju kćer. Xana nije fizički ovdje, ali uvijek je povezana sa mnom i uživa u ovom vremenu s nama," rekao je Enrique i dodao.
"Nije mi potrebno osvojiti Ligu prvaka, ili bilo koju utakmicu, da bih mislio na svoju kćer. Ona je ovdje, podržava moju obitelj. Osjećamo njezinu prisutnost, čak i kada gubimo," izjavio je Enrique nakon utakmice za BBC Sport.
Enrique je nakon utakmica odjenuo posebnu majicu, a pretpostavlja se kako je crtež na njoj napravila upravo njegova pokojna kći.
Trebalo mu je nekoliko minuta kako bi odjenuo majicu, neprestano su ga zaustavljali nogometaši PSG-a koji su mu htjeli čestitati i zahvaliti.
U finalu će igrati protiv Arsenala.
