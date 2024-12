ANKETA Hajduk tražio penale za ruku Krizmanića i pad Livaje, ali sudac se nije složio. Pogledajte

Lider HNL-a Hajduk u 16. kolu HNL-a stigao je na gostovanje kod Gorice u nadi da će prednost nad Dinamom povećati na velikih devet bodova.

Prvo poluvrijeme ponudilo je Hajdukovu nadmoć i puno goričkih blokova. Zaista puno, dojam je bio da je sve što su Splićani zapucali završilo u bloku.

Jedna od takvih situacija dogodila se i u 32. minuti kada je Diallo ubacio, lopta se odbila do Livaje koji ju je ostavio Melnjaku. Bočni Splićana je pucao iz voleja, ali Krizmanić je blokirao njegov pokušaj i ona je otišla u korner. Uslijedila je VAR provjera za potencijalno igranje rukom, no suci su dosudili da se igra nastavlja bez najstrože kazne. Stoper Gorice loptu jest dirao rukom, međutim suci su procijenili da to nije bilo dovoljno za penal.

Malo nakon toga, hajdukovci su ponovno tražili najstrožu kaznu. Livaja je pao u kaznenom prostoru u 44. minuti nakon duela s Prširom, ali sudac Dario Bel bio je blizu i ponovno je pokazao da se igra dalje.

Što vi mislite, jesu li obje odluke sudaca bile dobre? Jesu li bili penali ili ne?