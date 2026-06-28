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ŠTO KAŽE STATISTIKA?

ANKETA Hoće li Hrvatska proći Portugal? Superračunalo: Veći su favoriti za titulu SAD i Japan!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
ANKETA Hoće li Hrvatska proći Portugal? Superračunalo: Veći su favoriti za titulu SAD i Japan!
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Opta hladno srušila snove: Hrvatska protiv Portugala ima tek 32,58 posto šansi, a za naslov samo 0,58 posto pao i plasman na 18. mjesto

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Hrvatska protiv Portugala za mjesto u osmini finala Svjetskoga nogometnog prvenstva. Petak, 1 ujutro, BMO Field u Torontu, mjesto sreće protiv Paname, šansa za prvu pobjedu u natjecateljskoj utakmici protiv nacije Cristiana Ronalda iz sedmog pokušaja. Pa valjda će jednom i "vatrenima" svanuti!

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Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ne ako pitate superračunalo. Naime, Opta je objavila kako Hrvatska ima 32,58 posto šansi za prolazak, a Portugalci 67,42 posto. Dakle, "vatreni" bi prošli u jednoj od tri utakmice. Tko zna, možda će baš ta jedna biti baš ona koja slijedi. No još je zanimljivije pogledati kako stoje šanse Hrvatskoj za iduće faze natjecanja.

Čini se kako superračunalo nije oduševljeno osvajanjem drugog mjesta u skupini i dvjema pobjedama jer su šanse Hrvatskoj za naslov pale s 1,37 posto prije početka natjecanja na svega 0,58 posto. I s 15. je skliznula na tek 18. mjesto. Ispred nje tako su se, prema Opti, ugurali i SAD, Švicarska, Meksiko, Maroko, Belgija, Japan i Ekvador!?

Hoće li Hrvatska izbaciti Portugal?

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S prvotnih 18,27 posto šansi za četvrtfinale izgledi su se gotovo prepolovili na 9,94 posto (vjerojatni bi nam suparnik u toj utakmici bila Španjolska), za polufinale je s 8,95 postotak pao na 4,69 posto, a za finale s 3,82 na 1,55. Malo je reći da bi to bila senzacija, barem prema superračunalu.

Umjesto Španjolske, koja je držala primat uoči Mundijala, prvi favorit za titulu sad je Francuska s 18,66 posto, slijedi Argentina koja je s četvrtog skočila na drugo (16,26 posto) pa "furia" s 13,47 posto.

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Komentari 11
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