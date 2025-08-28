ANKETA Hoće li Rijeka izbaciti PAOK i izboriti Europsku ligu?

Hoće li se ove sezone na Rujevici igrati Europska liga ili Konferencijska liga, doznat ćemo večeras od 19.30 sati u Solunu, u neprijateljskoj atmosferi kultne Toumbe, gdje Rijeka protiv PAOK-a igra uzvratni susret play-offa Europske lige. Prijenos je na MaxSportu 1.

Pokretanje videa... 00:33 Armada slavila s igračima Rijeke pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Dok se hrvatski prvak muči u HNL-u i nakon četiri kola zaostaje velikih osam bodova za Dinamom i Hajdukom, prije tjedan dana je na Rujevici odigrao fenomenalnu utakmicu protiv grčkog kluba i slavio 1-0 golom Luke Menala. Pokazali su Riječani da mogu parirati jačem i skupljem sastavu, no na Toumbi ih čeka drugačija utakmica i protivnik koji će, na krilima gromoglasne podrške, od prve minute žestoko pritisnuti. Za razliku od utakmice na Rujevici kada ga nije bilo na klupi zbog suspenzije, ovaj put će momčad voditi trener Radomir Đalović.

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bez obzira na rasplet utakmice u Solunu, Rijeka je cilj ispunila i jesen će provesti u Europi, ali isto tako nije nevažno koje natjecanje će igrati. Plasman u Europsku ligu donosi joj jače suparnike, kao i iznos od 4,3 milijuna eura, što je 1,3 milijuna eura više nego što bi dobili za natjecanje u Konferencijskoj ligi.

Nekim igračima, poput Tonija Fruka i Nike Jankovića, ovo će vjerojatno biti posljednja europska utakmica u dresu Rijeke pa je to i njima motiv više da pokušaju preživjeti grotlo Toumbe i dovedu najbolje klubove Europske lige na Rujevicu.

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

A tamo se posljednjih godina naši klubovi nisu najbolje proveli. U ožujku prošle godine Dinamo je izgubio 5-1 i ispao iz osmine finala Konferencijske lige, a iste sezone, u kolovozu 2023. godine, Grci su deklasirali Hajduk 3-0 i izbacili ga iz trećeg pretkola. Rijeka je prije četiri godine, u play-offu Europske lige, uspjela preživjeti pakao Toumbe (1-1), ali je u uzvratu izgubila na Rujevici (2-0) i ostala bez Europe. Sada ima priliku revanširati se Grcima...