Obavijesti

Sport

Komentari 3
GROTLO U SOLUNU

ANKETA Hoće li Rijeka izbaciti PAOK i izboriti Europsku ligu?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Hoće li Rijeka izbaciti PAOK i izboriti Europsku ligu?
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bez obzira na rasplet utakmice u Solunu, Rijeka je cilj ispunila i jesen će provesti u Europi, ali isto tako nije nevažno koje natjecanje će igrati. Plasman u Europsku ligu donosi joj veću zaradu

Hoće li se ove sezone na Rujevici igrati Europska liga ili Konferencijska liga, doznat ćemo večeras od 19.30 sati u Solunu, u neprijateljskoj atmosferi kultne Toumbe, gdje Rijeka protiv PAOK-a igra uzvratni susret play-offa Europske lige. Prijenos je na MaxSportu 1. 

Pokretanje videa...

Armada slavila s igračima Rijeke pobjedu 00:33
Armada slavila s igračima Rijeke pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Dok se hrvatski prvak muči u HNL-u i nakon četiri kola zaostaje velikih osam bodova za Dinamom i Hajdukom, prije tjedan dana je na Rujevici odigrao fenomenalnu utakmicu protiv grčkog kluba i slavio 1-0 golom Luke Menala. Pokazali su Riječani da mogu parirati jačem i skupljem sastavu, no na Toumbi ih čeka drugačija utakmica i protivnik koji će, na krilima gromoglasne podrške, od prve minute žestoko pritisnuti. Za razliku od utakmice na Rujevici kada ga nije bilo na klupi zbog suspenzije, ovaj put će momčad voditi trener Radomir Đalović.

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bez obzira na rasplet utakmice u Solunu, Rijeka je cilj ispunila i jesen će provesti u Europi, ali isto tako nije nevažno koje natjecanje će igrati. Plasman u Europsku ligu donosi joj jače suparnike, kao i iznos od 4,3 milijuna eura, što je 1,3 milijuna eura više nego što bi dobili za natjecanje u Konferencijskoj ligi.

Nekim igračima, poput Tonija Fruka i Nike Jankovića, ovo će vjerojatno biti posljednja europska utakmica u dresu Rijeke pa je to i njima motiv više da pokušaju preživjeti grotlo Toumbe i dovedu najbolje klubove Europske lige na Rujevicu. 

Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

A tamo se posljednjih godina naši klubovi nisu najbolje proveli. U ožujku prošle godine Dinamo je izgubio 5-1 i ispao iz osmine finala Konferencijske lige, a iste sezone, u kolovozu 2023. godine, Grci su deklasirali Hajduk 3-0 i izbacili ga iz trećeg pretkola. Rijeka je prije četiri godine, u play-offu Europske lige, uspjela preživjeti pakao Toumbe (1-1), ali je u uzvratu izgubila na Rujevici (2-0) i ostala bez Europe. Sada ima priliku revanširati se Grcima...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Vušković danas na liječničkom, Modriću stiže pojačanje iz Premier lige?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Vušković danas na liječničkom, Modriću stiže pojačanje iz Premier lige?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €
PRAVI LUKSUZ

FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €

Bartol Franjić dao je graditi kuću stambene površine od 400 kvadrata, pet spavaćih soba, unutarnji wellness sa saunom, bazenom i teretanom te vanjski bazen, ljetnu kuhinju. A sve uveličava lijepi pogled na Brački kanal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025